Kada me je oženio, saznala sam da ima devojku: Cela Jugoslavija ju je obožavala, a ona se udala nakon šamara, a onda joj se zbog političara srušio svet

Olivera Katarina bila je zvezda sa svetskom karijerom, proslavljena glumica, pevačica i bez sumnje najfatalnija žena bivše Jugoslavije i san svakog muškarca. Njen životni put obeležile su velike strasti, burni brakovi, filmski usponi, ali i stravične tragedije, dok danas, u devetoj deceniji, živi u siromaštvu, potpuno zaboravljena.

Oliverin prvi susret i odnos sa pozorišnim kritičarem Vukom Vučom bio je sve samo ne običan. Uvredivši je da je "milolika priučena balerina", izazvao je njen bes zbog čega ga je pri sledećem susretu ošamarila. Ipak, taj šamar pretvorio se u neverovatnu privlačnost, nakon čega su se venčali "preko noći".

Međutim, bračna idila je izostala od samog starta. O šoku koji je usledio neposredno nakon venčanja, Olivera je u svojoj autobiografiji ostavila svedočanstvo:

"Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim."

Njena udaja izazvala je i porodičnu dramu, jer ju je otac, šokiran činjenicom da je njen raniji udvarač Miloš Žutić zbog ove vesti pokušao da se otruje, izbacio iz kuće uz šamar. Sam brak sa Vučom trajao je svega godinu i po dana i bio je ispunjen svađama i suprugovim problemima sa pićem.

O krahu ove ljubavi, Olivera je izjavila:

- Kada sam mu to saopštila, skuvao je litar kafe i pustio gramofon. Satima smo sedeli uz Antonijev Adađo, plakali i opraštali se.“

Ljubav sa političarem prekinuta tragedijomDa je Olivera rušila tabue u tadašnjem društvu pokazuje i njena odluka da se u februaru 1970. godine uda za potpredsednika Vlade grada Beograda, Miladina Šakića. Bili su pod lupom javnosti, a njihovo pojavljivanje izazivalo je ljubomoru i zavist okoline.

Dobili su sina Maneta tačno na prvu godišnjicu braka, ali se sreća ugasila samo sedam meseci kasnije, kada je Šakić poginuo u saobraćajnoj nesreći vraćajući se sa službenog puta.

O ljubavi prema Šakiću i strašnom gubitku, glumica je svojevremeno rekla:

"On je bio zgodan čovek, dopadao se mnogim ženama, a mene je punih deset godina osvajao mangupskim trikovima, ali to mu je napokon pošlo za rukom kada mi je rekao kako želi da sa mnom ima sina. Kada je Mane imao samo sedam meseci, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ceo svet mi se srušio, ostala sam prepuštena sama sebi."

Nakon tragične smrti supruga, Olivera Katarina se dostojanstveno borila da prehrani dete u teškim trenucima, nastavljajući da snima filmove samo kako bi imala novca za podizanje sina.

Danas, nekadašnja prva dama na koju su mnogi bili ljubomorni, "samuje u svoja četiri zida", prepuštena zaboravu, bedi i siromaštvu.

Autor: N.B.