MNOGI NE ZNAJU KOLIKO JE ĐOLE ZAPRAVO STARIJI OD VESNE: Zajedno su 23 godine, a OVO je razlog zašto se nikad nisu venčali

Poznati par Đole i Vesna Đogani uplovili su u vezu 2003. godine. Tokom vanbračne zajednice dobili su Adrijana i ćerku Lauru, dok Đole iz braka sa Slađom Delibašić ima ćerke Silviju i Manuelu.

Mnogi ne znaju koliko je Đole zapravo stariji od Vesne. Đole je rođen 1. jula 1960. godine i ima 65 godina, dok je Vesna rođena 15. septembra 1978. godine i ima 47 godina. Dakle, Đole je od Vesne stariji 18 godina.Zanimljivo je i to da se nikada nisu odlučili da odu pred matičara. Vesna je jednom prilikom objasnila zašto se nikada nije udala za svog emotivnog partnera.

- Ja neću da se venčamo. Ne pada mi na pamet. To su, nažalost, neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se drže toga kao da je to jako važno i prave ogromne svadbe, svega tu bude, a brak je zapravo sve ono što se kasnije dešava u životu. Zajednica me je naučila da to nije toliko bitno. Na početku veze sam imala još veći stah od toga, da bi to moglo da prekine trajanje, strast i sve ostalo. Sada to ne vidim kao nešto što će da mi potvrdi poštovanje i ljubav - rekla je Vesna Đogani za medije svojevremeno.

Đole Đogani je objasnio da mu je jedan brak dovoljan.

- Mi nismo u braku, živimo zajedno, ali se nismo venčavali. Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve. 22 godine smo zajedno, tj. od 2003. godine - rekao je Đole u emisiji "Ami dži šou" prošle godine.

Problemi u braku

Pre izvesnog vremena pojavila se u medijima informacija da se Đole i Vesna razvode. Oboje su to demantovali, a pevačica je priznala da postoje nekada turbulencije u njihovom odnosu.

- Ima dana i kad je kod nas kiša, postoje i svađe, kao i kod svakoga u braku. Kod nas na Balkanu je to tako, da se sve gura pod tepih, ali ne treba tako. Problem u braku mora da se reši - rekla je Vesna za "Blic" nedavno.

Autor: M.K.