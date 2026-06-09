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KAD JE LUKA BIO MALI... Ćana progovorila o sinu, porodici i pravim vrednostima, evo šta joj je bilo najvažnije kod vaspitanja naslednika: To mora da bude amin...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Pink.rs ||

Ćana je priznala da je neizmerno zahvalna svojoj porodici na podršci koju joj pružaju.

Stanojka Mitrović Ćana govorila je o svom sinu jedincu i porodici. Pevačica je otkrila čemu je želela da nauči naslednika i šta joj je najvažnije u vaspitanju deteta. Prave vrednostiĆana je priznala da je neizmerno zahvalna svojoj porodici na podršci koju joj pružaju.

- I suprug i sin su naklonjeni meni. Prvo idu moje, pa onda njihove obaveze. Ja sam im prezahvalna na tom odnosu. Kad je Luka bio mali vaspitavali smo ga da bude dobar i pošten momak. Da njegova reč bude "amin". Ako je nešto rekao ili obećao, to mora tako da bude. Više puta se meni desilo da nešto obećam unapred, neki nastup, posle mi dođe nešto pet puta bolje, ali nema veze, ja ispoštujem ono što sam rekla. Ako nešto kažem, to mora da bude tako. Ali danas je neko drugo vreme... - govorila je Ćana i dodala:

Foto: Facebook.com/Ćana Mitrović

"Sin je izrastao u kvalitetnog čoveka"

- Moj sin je izrastao u jednog kvalitetnog čoveka, krajem juna meseca završava fakultet. Biće fizioterapeut. Često me zadirkuju prijatelji, da sam ja to izdejstvovala, jer ja obožavam masaže. Kada se vraćam sa puta, ja već na aerodromu zakazujem masažu, to me relaksira i jedino opušta.

Uletela oldtajmerom na Taš

Stanojka Mitrović Ćana nedavno se pojavila na konferenciji za novinare povodom svog koncerta na Tašmajdanu i ponovo oduševila javnost. Naime, kao što uvek bila u njenom slučaju, ništa nije bilo očekivano i svakidašnje. Ćana je ispred Tašmajdana stigla u oldtajmeru marke mercedes vidno nasmejana i raspoložena.

Pevačica je sa automobilom ušla na Tašmajdan i zapevala jedan od svojih najvećih hitova nasred trave. Borko Radivojević bio je njena muzička pratnja sa kojom je Ćana napravila šou.

Autor: Pink.rs

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