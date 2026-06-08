Nikada ne bih to sebi dozvolila: Srna Lango o devojkama svoga sina, Irfan dao svoj sud o vezi Pavla i Jelisaveta, a njen stav je mnogo šokirao

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur već dva meseca su u ljubavnoj vezi, dok se glumica razvodi od supruga Miloše Teodosića, koji je napustio stan u kojem je ona ostala sa decom.

O vezi Pavla i Jelisavete nije se oglasila njegova majka Srna Lango, ali je ranije govorila o njegovim devojkama.

- Ne mešam se u njegove emotivne izbore, to nikada ne bih sebi dozvolila. Dopadaju mi se izbori mojih sinova - rekla je Lango jednom prilikom.

Takođe, govorila je i o tom da li sinu daje glumačke savete.

- Ponosna sam na njega, korak po korak, on stiže do cilja. Mi mu glumačke savete nismo dali, ja dam komentar neki kada nešto odgledam, ali do ovog trenutka mama ostaje mama, ali sam davnih dana naučila da manje govorim, mislim da mogu sami. Ponosna sam, znam šta radi i radujem se - rekla je Srna svojevremeno za "Blic".

Glumac Irfan Mensur dao je komentar na vest da je njegov sin Pavle u emotivnoj vezi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin.

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar, rekao je Irfan Mensur i nastavio:

- Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada - rekao je on.



Autor: N.B.