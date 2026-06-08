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Ona je najnoviji član britanske kraljevske porodice: Medicinska sestra zablistala na venčanju

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Ben Birchall ||

Nećak britanskog kralja Čarlsa III, Piter Filips, oženio se Harijet Sperling, medicinskom sestrom britanskog NHS-a, na privatnoj ceremoniji u crkvi Svih svetih u Kemblu, u Glosterširu. Venčanje je održano 6. juna 2026. godine, a među zvanicama su bili i kralj Čarls, kraljica Kamila, kao i princ Vilijam i princeza od Velsa.

Piter Filips, sin princeze Ane i njenog prvog supruga Marka Filipsa, godinama važi za jednog od diskretnijih članova šire kraljevske porodice. Iako je najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete II, ne nosi kraljevsku titulu i ne obavlja zvanične dužnosti u ime krune.

Foto: Tanjug AP/Ben Birchall

Venčanje u Glosterširu

Ceremonija je bila privatna i održana je daleko od velike javne pompe, ali je ipak privukla ogromnu pažnju britanskih i svetskih medija. Par je sudbonosno „da” izgovorio u crkvi Svih svetih u Kemblu, a slavlje je nastavljeno na imanju Getkomb park, koje je povezano sa porodicom princeze Ane.

Harijet je na venčanje dopratila njena ćerka tinejdžerka Georgina, dok Piter iz prethodnog braka ima dve ćerke, Savanu i Islu. Time je ovo venčanje spojilo dve porodice i još jednom pokazalo koliko se slika savremene kraljevske porodice promenila u odnosu na ranije generacije.

Foto: Tanjug AP/Ben Birchall

Ko je Harijet Sperling

Harijet Sperling ima 45 godina i radi kao specijalizovana pedijatrijska medicinska sestra u britanskom Nacionalnom zdravstvenom sistemu. Pre nego što je postala deo kraljevskog kruga, živela je daleko od glamura, a javnosti je poznato i da je pisala o iskustvu samohranog roditeljstva.

U biografskim podacima koji su ranije objavljeni uz njen autorski tekst za hrišćanski magazin „Woman Alive”, navedeno je da živi u Glosterširu, da se bavi pisanjem i da je specijalizovana pedijatrijska medicinska sestra. Posebno je zainteresovana za rani razvoj mozga kod beba i praćenje njihovog napretka.

Foto: Tanjug AP/Ben Birchall

Iako je venčanje bilo privatno, nekoliko detalja posebno je privuklo pažnju. Harijet je nosila venčanicu dizajnerke Emilije Viksted, a u bidermajeru se našao i đurđevak, omiljeni cvet kraljice Elizabete II. Taj izbor mnogi su protumačili kao nežan omaž pokojnoj monarhinji.

Pažnju je izazvala i tijara koju je mlada nosila. Nije bila iz kraljevske kolekcije, već je reč o porodičnoj tijari kuće Pragnel, što je dodatno izdvojilo njen svadbeni izgled od uobičajenih kraljevskih pravila i tradicija.

Autor: N.B.

#Kralj Čars

#Venčanje

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