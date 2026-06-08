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Oglasio se Pavle Mensur! Evo šta poručuje dok Srbija bruji o njegovoj vezi sa Jelisavetom Orašanin

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: instagram.com, E-Stock/Nataša Rajaković ||

Domaća javnost ne prestaje da bruji o novom paru na domaćoj javnoj sceni - Jelisaveti Orašanin i Pavlu Mensuru, koji su već neko vreme u vezi.

Glumac se sada oglasio na svom Instagramu i pokazao kako provodi vreme.

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Pavle Mensur nije želeo da komentariše svoju vezu sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin, a kako je pokazao, dok svi bruje o njegovom ljubavnom životu on misli skreće u teretani.

Foto: Instagram.com

On se uslikao u pauzi od treniranja dok je na glavi sve vreme imao kačket.

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavila stara fotografija na kojoj su Jelisaveta Orašanin, Miloš Teodosić i Pavle Mensur na istoj proslavi.

Na jednoj od fotografija, koju je tada objavio Miloš Petrović Trojpec, nalaze se on, Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok je na drugoj zabeležen trenutak u kojem su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u prisnom zagrljaju.

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš odlučili su da stave tačku na zajednički život jer su im se, kako se navodi, putevi razišli.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - otkrio nam je izvor blizak bivšem paru.

Autor: D. T.

#Jelisaveta Orašanin

#Miloš Teodosić

#Pavle Mensur

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