Oglasio se Pavle Mensur! Evo šta poručuje dok Srbija bruji o njegovoj vezi sa Jelisavetom Orašanin

Domaća javnost ne prestaje da bruji o novom paru na domaćoj javnoj sceni - Jelisaveti Orašanin i Pavlu Mensuru, koji su već neko vreme u vezi.

Glumac se sada oglasio na svom Instagramu i pokazao kako provodi vreme.

Pavle Mensur nije želeo da komentariše svoju vezu sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin, a kako je pokazao, dok svi bruje o njegovom ljubavnom životu on misli skreće u teretani.

On se uslikao u pauzi od treniranja dok je na glavi sve vreme imao kačket.

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavila stara fotografija na kojoj su Jelisaveta Orašanin, Miloš Teodosić i Pavle Mensur na istoj proslavi.

Na jednoj od fotografija, koju je tada objavio Miloš Petrović Trojpec, nalaze se on, Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok je na drugoj zabeležen trenutak u kojem su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u prisnom zagrljaju.

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš odlučili su da stave tačku na zajednički život jer su im se, kako se navodi, putevi razišli.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - otkrio nam je izvor blizak bivšem paru.

Autor: D. T.