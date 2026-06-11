Zbog velike slave, postao alkoholičar: Sa 11 godina snimio prvi film, sa 18 se odao porocima, a onda mu je ONA promenila život iz korena

Britanski glumac Danijel Redklif, kojeg je svet upoznao kao dečaka čarobnjaka Harija Potera, već godinama uspešno gradi karijeru daleko od senke uloge koja ga je proslavila. Iako će zauvek ostati upamćen kao lice jedne od najuspešnijih filmskih franšiza svih vremena, Redklif je nakon završetka serijala odlučio da krene drugačijim putem.

Umesto velikih blokbastera, posvetio se pozorištu i nezavisnim filmskim projektima, gde je tokom godina stekao veliko poštovanje kritike i publike. Njegove uloge na pozorišnim daskama donele su mu brojna priznanja, dok je istovremeno pokazao da poseduje mnogo širi glumački raspon od onoga po čemu ga većina pamti.

Zajednički izlazak koji je privukao pažnju javnosti

Na ovogodišnju ceremoniju dodele Toni nagrada, održanu u čuvenoj njujorškoj Radio Siti Mjuzik Hol dvorani, Redklif je stigao u pratnji svoje dugogodišnje partnerke, američke glumice Erin Dark.

Njihovo zajedničko pojavljivanje odmah je privuklo pažnju medija, budući da poznati par privatni život uglavnom drži daleko od reflektora. Upravo zbog toga svaki njihov izlazak u javnost izaziva veliko interesovanje obožavalaca.

Erin Dark je poznata po ulogama u američkim filmovima i televizijskim serijama, a iako je ostvarila uspešnu karijeru, retko govori o svom privatnom životu. Baš kao i Danijel, nikada nije želela da svoju vezu pretvori u medijski spektakl.

Ljubavna priča koja traje više od decenije

Danijel i Erin upoznali su se 2013. godine na snimanju filma "Kill Your Darlings" ("Ubij svoje najdraže"), u kojem su igrali zajedno. Njihova veza započela je gotovo neprimetno, bez pompe i naslovnih strana, ali je vremenom prerasla u jednu od najstabilnijih ljubavnih priča među poznatim glumačkim parovima.

Za razliku od brojnih slavnih ličnosti koje svoje odnose često izlažu javnosti, njih dvoje su od početka birali diskretnost. Retko dele zajedničke fotografije, gotovo nikada ne komentarišu privatne detalje, a upravo takav pristup mnogi smatraju razlogom njihove dugovečnosti.

Tokom godina više puta su isticali da ih povezuju slične vrednosti, smisao za humor i međusobno razumevanje. Njihova ljubav dodatno je dobila novu dimenziju kada su postali roditelji sina, koji danas ima skoro tri godine.

Iako ih često pitaju da li planiraju venčanje, par o tome uglavnom ćuti, stavljajući akcenat na porodični život i zajedničku sreću, a ne na formalnosti.

Borba sa slavom i problemima sa alkoholom

Iza uspešne karijere krije se i težak period kroz koji je glumac prošao tokom mladosti.

Snimajući osam filmova o Hariju Poteru, od svoje jedanaeste do dvadeset prve godine, Redklif je veoma rano postao jedna od najpoznatijih mladih zvezda na svetu. Ogromna popularnost, stalna pažnja javnosti i pritisak koji dolazi sa slavom ostavili su posledice na njegovo mentalno zdravlje.

U više navrata otvoreno je govorio o problemima sa alkoholom koje je razvio tokom kasnih tinejdžerskih godina, pokušavajući da se izbori sa pritiskom koji je osećao.

Ipak, uspeo je da preokrene svoj život.

Od 2013. godine potpuno je trezan i često ističe da je upravo taj period označio početak jednog mnogo srećnijeg i stabilnijeg poglavlja.

"Erin je veliki deo moje sreće"

Danas, sa uspešnom karijerom, stabilnom vezom i porodicom koju je stvorio, Danijel Redklif kaže da je zahvalan na životu koji ima.

„Dugo sam trezan i veoma sam zahvalan na tome. Erin sam upoznao pre 14 godina i ona je ogroman deo moje sreće, baš kao i naše dete. Postoji nešto posebno u tome kada te drugo ljudsko biće istinski poznaje i razume. Zato ljubav postoji. Ne može se dovoljno naglasiti koliko je to divno“, rekao je glumac za britanski "Mirror".

Njegove reči mnogi su doživeli kao iskreno priznanje čoveka koji je prošao kroz velike izazove, ali je uspeo da pronađe mir tamo gde ga je najmanje očekivao – u jednostavnom porodičnom životu, daleko od holivudskog sjaja i buke.

Autor: N.B.