Milan Mitrović pomenuo kolege, evo šta se dešava na romskim veseljima: Svađali su se oko bakšiša...

Pevač Milan Mitrović poslednjih godina posvetio se voditeljskom poslu, a sada je za medije progovorio o muzičkom zanatu i bakšišu na romskim veseljima.

On je istakao da nikada se nije posvađao sa kolegama oko bakšiša, ali jesu muzičari međusobno. Milan Mitrović progovorio je i o tome da li je u svom kraju uvek teže pevati.

- U svom kraju kada pevate je najteže. Mislim, meni nije. Ja mogu da pevam sad ove, ali i da izađem u Knez Mihajlovu, meni će da bude super, jer ja imam takav, takvu viziju o svom poslu imam i ja se trudim da svoj talenat koristim za sve. I kad uzmem mikrofon, to je moj čarobni štapić i ja ga upotrebljavam da svima nama bude lepo- kaže on i nastavlja:

- A što se tiče nastupa u svojim krajevima, to je uvek nekako posebno jer te svi gledaju i imaju posebnu neku pažnju usmerenu prema vama. I onda jednostavno meni to daje još podstrek da budem još bolji, šarmantniji, zabavniji.

Na romskim veseljima bude više pevača nego konobara

- Bakšiš je relativna činjenica. Nekad bude više, nekad bude manje, ali ne radi se sve o tom bakšišu. Ne živim ja od tog bakšiša što sam dobio taj dan. Ja živim od onoga što sam ja, lupam, sad sam pevao Marku koji se ženio- kaže on, a na pitanje da li peva romska veselja kaže:

- Kada me pozovu, da. Tu bude ono šezdeset pevača. Više pevača bude nego konobara na veselju. I onda to uglavnom bude punoletstva gde ljudi vole neke moje pesme, da li je to „Kockar” i „Pijanac” ili tako dalje. Imamo dosta dogovorenih nastupa sada tokom leta baš kod Roma, što mene posebno raduje, jer tamo je atmosfera, ljudi moji, vi to nemate šta da zamislite - rekao je i dodao:

- Mi dođemo, kažem, nemam problema ni sa svim kolegama. Mi otpevamo ono što je naše. Bakšiš uzimaju ljudi koji organizuju. Ja s tim, meni je još lakše. Nemam uopšte tenziju oko toga. Koliko menadžer kažu, toliko je tvoje. Super, ja otpevam. Muzičari se više bore nego što se mi pevači - kaže on.

- Gde god smo mi bili, pogotovo na romskim svadbama ili bilo kojim drugim vrstama veselja, nas su ugostili kao da smo kraljevi. Isto ugoste Cecu, isto ugoste Milana, Darka, Nešu, Jelenu i tako dalje.

On se dotakao i supruge koju retko viđamo u javnosti.

- Mene zaista moja supruga je jedan moj glavni motor što mene pokreće i uvek kad meni je teško i kad sam umoran i kad, ovaj, ona kaže: „Pa idi tamo, ti ćeš, znaš, vole one klinke kad ti tamo njima ovo ono”. Ona voli način na koji ja radim. Ona je bila na mojim nastupima i na svadbama i u klubovima. I ona je zaista neko ko mene onako,jako gura u leđa što se tiče svega toga i kad je meni muka i kad mi padne glava i od snimanja i od svirki i od svadbi i klubova i svega. „Hajde, hajde, nemoj, ti ne ideš da kopaš. Ljudi tebe vole da vide tamo".

Milan je priznao da supruga nije ljubomorna.

- Nije, nije. Pa nema razloga. Pa da li sam ja, evo, koliko me znate, tu, tu sam dvadeset godina. Da li sam ja ikada davao povoda ili bilo šta slično? Moja supruga i ja smo se smuvali trećeg avgusta, a četvrtog ujutro mi živimo zajedno. Znači, ja sam to odmah znao da je to to.

Autor: D. T.