NAROD SA SVIH STRANA: Dragan Kojić Keba zapevao na ulicama Niša i oduševio građane (FOTO)

Folk zvezda Dragan Kojić Keba ostavio je sve profesionalne obaveze po strani i iskoristio slobodan dan da se posveti Nišu, gradu u kom će 3. jula održati veliki koncert na „Letnjoj pozornici“ niške tvrđave, pod nazivom „Sve na pesmu i veselje“.

Tim povodom, Keba je odlučio da pre samog nastupa prošeta gradom, oseti atmosferu i ponovo se sretne sa mestima koja ga, kako kaže, vežu za jedan od najvažnijih perioda karijere. Šetnja centrom Niša pretvorila se u pravi muzički performans, kada je pevač stao pored uličnih svirača i zapevao sa njima, na oduševljenje okupljenih građana.

Uz osmeh i bez ikakvog protokola, Keba je pevao, razgovarao sa prolaznicima, fotografisao se i potpisivao autograme, a mnogi su isticali njegovu neposrednost i opuštenost. Građani su ga zaustavljali na svakom koraku, a ulični muzičari su se pridružili spontanom nastupu koji je na trenutak pretvorio centar grada u malu koncertnu scenu.

Poseban emotivni trenutak usledio je kada se Dragan prisetio svog prvog velikog koncerta u Nišu, održanog pre 30 godina, kada mu je specijalni gost bio legendarni Šaban Bajramović. Upravo tim povodom, pevač je posetio i Šabanovu bistu, koja se nalazi u blizini Niške tvrđave, gde je odao počast jednoj od najvećih ikona romske i srpske muzike.

- Niš je za mene uvek bio poseban grad. Ovde sam imao neke od najlepših trenutaka u karijeri. Kada se setim koncerta od pre 30 godina i Šabana Bajramovića pored mene, to je nešto što se ne zaboravlja. Danas sam došao da osetim tu istu energiju i da pozovem ljude na koncert 3. jula. Biće to veče za pamćenje, sve na pesmu i veselje, kako i dolikuje Nišu - poručio je Kojić.

Za Dragana ovaj grad na jugu Srbije njega nije samo mesto nastupa, već prostor emocije, muzičkih početaka i posebne energije koja, kako kaže, ne bledi ni posle tri decenije.

Autor: pink.rs