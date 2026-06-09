Shvatila sam da me ne gleda drugarski, htela sam da... Ilda Šaulić otkrila kako se upoznala sa suprugom Bojanom, pa priznala: Kad se javio, tad je...

Ćerka Šabana Šaulića, naša pevačica Ilda Šaulić, u braku je već skoro čitavu deceniju sa Bojanom Vučkovićem, a sada je gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila kako se upoznala sa čovekom kom je izgovorila sudbonosno "da".

Kako je istakla, svog supruga poznaje još od detinjstva, ali tada nije ni slutila da će baš on biti jen emotivni partner.

- Pa iskreno, mi se poznajemo jako dugo, naše porodice se druže i tako dalje...Bojan je stariji od mene osam godina, i u tom nekom periodu kada smo letovali i putovali zajedno, on je bio momak, ja sam imala 10 godina, on je imao nekih 17, 18 godina... - počela je Ilda, a potom je dodala:

Ali, eto, kako to život namesti, da posle mnogo godina, s obzirom da je on u Americi tamo vezan s poslom...Sticajem okolnosti smo se sreli u restoranu, ispostavi se da je sa mojim zetom Batom Mirkovićem igrao nekada fudbal, i da se oni često viđaju kada su u Beogradu, iako je njegov rođeni brat jako dobar moj drug i svi se nešto znamo. Kada smo se videli na ručku, meni je bilo normalno kao: "Aham, znam Bokija, nisam ga videla dugo...", ali kada smo kod toga, on je imao inicijativu, bio je uporan i bavio se sa mnom na jedan poseban način. Iako sam ja posle tih nekih naših viđanja, nismo bili sami, bili smo u nekom društvu, shvatila sam da me ne gleda drugarski, nego da tu ipak treba nešto da se desi i ja sam htela da kažem: "Da ne kvarimo naše druženje, bolje da mi ne petljamo", pošto je on mene pozvao da izađemo sami na večeru. Ja pozovem kumu i pitam: "Kumo, da li da idem na večeru?", ona mi kaže da idem...Ja se vraćam sada, da mu kažem da se ne čujemo, pa kažem: "Ćuti, lezi, jutro je pametnije od noći", ma kakvi sutra, kada se on javio, to je već bila druga glava. 10 godina će biti da smo u braku, 11 godina zabavljanja, devojčica devet godina, Bogu hvala dobro je.

"Kada sam joj video oči, preseklo me je, znao sam da je to to"

Ovom prilikom, pevač Nenad Jovanović otkrio je kako je on upoznao svoju suprugu, bivšu balerinu Jovanu, sa kojom danas ima troje dece.

- Ja sam moju ženu sreo ispred pozorišta. Ne, ona je bila balerina. Kažu da su svoju ženu našli u kafani, ja sam svoju ispred pozorišta...Bio je dogovren sastanak, da se njih dve, drugarice, nađu sa mnom i sa Peđom. Ja sam tada znao kada sam je video da je to nešto, nešto me je tu (stomak) preseklo...Ja sam vozio, ona je sela pozadi, da se odvezemo na kaficu, ali kada sam je video u retrovizoru to me je preseklo i posle je bilo "ćao"...Oči sam joj video u retrovizoru i ja sam tada bukvalno bio gotov, nije mi bilo spasa - rekao je Nenad.

Autor: Nikola Žugić