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ZBOG PRITISKA... Aleksandra Bursać se seli sa 11 godina mlađim mužem i bebom, imaju bitan razlog

Izvor: pink.rs/kurir.rs, Foto: Printscreen ||

Pevačica Aleksandra Bursać uživa u braku sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem sa kojim je pre nekoliko meseci dobila bebu, a sada su na jednom događaju govorili o svom odnosu.

Aleksandra i Stevan su istakli da se oko svega dogovaraju i da se razlika u godinama u njihovom odnosu ne oseća.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Sve odluke donosimo zajedno. Sve obaveze smo raspodelili jer ne može sve mama. Vratila sam se i poslu, jako teško mi je palo kada sam prvi put otišla na svirku. Sa svekrvom se odlično slažem, iskreno nikada ne bih pristala da živimo pod istim krovom. Jako volimo i cenimo svoje roditelje, ali je nama potrebna naša privatnost, a njima njihova. Trenutno nam je dete nam je prioritet, totalno nas je to promenilo. Karijera nam je manje važna - rekli su oni, pa se dotakli razlike u godinama:

- Ja uživam, ta razlika se kod nas stvarno ne primećuje i ne oseća. On je jako zreo za svoje godine i ja se ne bih udala za njega da tako nije bilo od početka - istakla je pevačica.

Kaže da sujetu na estradi nije osetila na svojoj koži jer izbegava nastupe po klubovima.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Više radim privatna veselje i možda zbog toga nisam osetila tu neku sujetu od kolega. Ni sa kim nemam problem, svakome bih se javila. Nemam dodirnih tačaka sa klubovima - kaže ona.

Par trenutno gradi kuću van grada jer im potreban mir, što misle da treba i njihovim kolegama.

- Gradimo kuću u Banovcima, mnogo je lepo, mirno i želeli smo da se malo izolujemo zbog tog pritiska. Žao mi je šta se dešava kolegama, čula sam se sa Slobinom ženom i sa Minom ću kada izađe iz bolnice - rekla je.

Autor: D .T.

#Aleksandra Bursać

#Stevan Sekulić

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