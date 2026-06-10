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Voditeljka Pinka se pojavila u emisiji uprkos teškoj povredi, priznanjem šokirala sve u studiju: Slomila sam...

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepa voditeljka Pinka Tijana Milutinović sinoć je, kao i svakog utorka, bila deo emisije "Amidži šou", a program je vodila uprkos teškoj povredi o kojoj niko ništa nije znao.

Kada ju je kolega Ognjen Amidžić najavio, lepa Tijana ušetala je u studio na visokim potpeticama, a potom je priznala:

- Ja ću morati da sednem zbog mog prsta koji je polomljen, ali sam vas opet sve ispoštovala - objasnila je Tijana, dok je Ognjen bio iznenađen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Polomila si prst? Opet si se tukla s nekim? - našalio se Ognjen, budući da zna da je Tijana dugo godina trenirala karate.

- Sama sa sobom to jutro, ali šta da radim - objasnila je Tijana.

Autor: D. T.

#Amidži Šou

#Ognjen Amidžić

#Tijana Milutinović

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