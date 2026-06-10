Paf Dedi OPTUŽEN ZA ZLOSTAVLJANJE DEČAKA! Glumac izneo jezive otpužbe na njegov račun

Navodno je odveo dete na žuru za umrežavanje, a ispalo je daleko strašnije.

Paf Dedi je optužen za se*sualno zlostavljanje dečaka glumca tokom razgovora o poslovnim prilikama. Reper Šon "Didi" Kombs navodno je odveo muškarca, koji je u to vreme bio dete, na žurku za umrežavanje na Holivud Hilsima 2007. godine.

Tužilac je naveo da je Didi zatražio privatan razgovor o poslovnim prilikama pre nego što ga je se*sualno zlostavljao, sudeći prema sudskim dokumentima u koje je Dejli Mejl imao uvid.

Muškarac, koji je bio dete u vreme navodnog napada, tvrdio je da je Didi nad njim izvršio se*sualni čin.

Rekao je da mu je bilo neprijatno pre navodnog napada, kao i da mu je reper nakon toga rekao da će ga „imati na umu za potencijalne prilike“.

On je rekao da je Didi potom napustio prostoriju, a da je dečak glumac ubrzo nakon toga otišao sa žurke, šokiran onim što se dogodilo. Glumac tuži Diddija i pojedine agente, za koje tvrdi da su imali dužnost da ga zaštite, tražeći odštetu.

Ovo su takozvane "bele žurke" na kojima su se, prema tvrdnjama mnogih, dešavale jezive stvari:

Reperov predstavnik Džuda Engelmajer rekao je za Dejli Mejl:

"Optužbe ovog takozvanog neimenovanog dečaka glumca su lažne i smešne. On je samo još jedan mrzitelj u dugom nizu ljudi koji pokušavaju da uskoče u voz za laku zaradu, podstaknuti advokatima za lične povrede. Gospodin Kombs nikada nikoga nije se*sualno zlostavljao, a to uključuje i bilo koje dete! Ove optužbe će biti opovrgnute kao i sve ostale."

Ovo dolazi nakon vesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.

Hip-hop mogul, osuđen po dve tačke optužnice za prevoz radi prostitucije, sada će izaći na slobodu mesec i po dana ranije u odnosu na prethodni datum puštanja, koji je bio 4. jun 2028. godine.

Autor: R.L.