MANEKENKA I BIZNISMEN SE BAŠKARILI U STANU OD SKORO POLA MILIONA EVRA: Dejana i Filip se razvode, a evo kako je izgledalo njihovo ljubavno gnezdo (FOTO)

Dejana Živković kako pišu domaći mediji, razvodi se od Filipa Simovića sa kojim ima dvoje dece. Par je do nedavno uživao u ljubavi, ali i u luksuzu.

Njihov stan od skoro pola miliona evra nalazi se u Beogradu na vodi.Imajući u vidu da cena kvadrata nije bila manja od 3.500 evra, kao i da stan raspolaže površinom od približno 100 kvadratnih metara, može se zaključiti da je ukupna investicija, zajedno sa opremanjem enterijera, premašila 400.000 evra.

U jednom uglu se nalazi i mala biblioteka, dok se na dnevnu sobu nadovezuje kuhinja koja je takođe u sivim tonovima, ali i sa mermernim pločicama.Svakako jedan od najlepših kutaka je onaj dečiji, gde su uživala njihova deca.Inače, Filip je uspešan biznismen i sin Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića, koji je preminuo 2023. godine. Dejanin partner, od kojeg je rešila da se razvede, je vlasnik teretane.

Pakao zbog operacija

Dejana je, podsetimo, odlučila da javno progovori o poteškoćama koje je imala zbog estetskih korekcija i operacija.

- Šta se dešavalo poslednjih nekoliko godina i šta je dovelo do toga da gotovo ne ličim na sebe... Ne želim da ispadne da su doktori krivi za sve. Sama sam odlučila da eksperimentišem sa svojim licem, ali u većini slučajeva su doktori bili krivi. Najviše sam zahvalna majčinstvu koje me je promenilo toliko da više nisam želela da izgledam neprirodno kao majka jednog, a zatim i drugog deteta. Najviše sam srećna što sam uspela da vratim svoj prirodan izgled - poručila je Dejana bila putem društvenih mreža.

- Najvažnija poruka za sve mlade i starije devojke/žene je da ne misle da će nekim zahvatom ulepšati sebe jer se može desiti milion komplikacija. Odlazak na "ulepšavanje" ne mora značiti da ćete se uopšte ulepšati, a kamoli dobiti željeni rezultat - jasna je bila manekenka.

Autor: M.K.