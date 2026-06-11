AKTUELNO

Domaći

MANEKENKA I BIZNISMEN SE BAŠKARILI U STANU OD SKORO POLA MILIONA EVRA: Dejana i Filip se razvode, a evo kako je izgledalo njihovo ljubavno gnezdo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com/dejanazivkovic ||

Dejana Živković kako pišu domaći mediji, razvodi se od Filipa Simovića sa kojim ima dvoje dece. Par je do nedavno uživao u ljubavi, ali i u luksuzu.

Njihov stan od skoro pola miliona evra nalazi se u Beogradu na vodi.Imajući u vidu da cena kvadrata nije bila manja od 3.500 evra, kao i da stan raspolaže površinom od približno 100 kvadratnih metara, može se zaključiti da je ukupna investicija, zajedno sa opremanjem enterijera, premašila 400.000 evra.

Foto: Instagram.com

U jednom uglu se nalazi i mala biblioteka, dok se na dnevnu sobu nadovezuje kuhinja koja je takođe u sivim tonovima, ali i sa mermernim pločicama.Svakako jedan od najlepših kutaka je onaj dečiji, gde su uživala njihova deca.Inače, Filip je uspešan biznismen i sin Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića, koji je preminuo 2023. godine. Dejanin partner, od kojeg je rešila da se razvede, je vlasnik teretane.

Foto: Instagram.com

Pakao zbog operacija

Dejana je, podsetimo, odlučila da javno progovori o poteškoćama koje je imala zbog estetskih korekcija i operacija.

Foto: Instagram.com

- Šta se dešavalo poslednjih nekoliko godina i šta je dovelo do toga da gotovo ne ličim na sebe... Ne želim da ispadne da su doktori krivi za sve. Sama sam odlučila da eksperimentišem sa svojim licem, ali u većini slučajeva su doktori bili krivi. Najviše sam zahvalna majčinstvu koje me je promenilo toliko da više nisam želela da izgledam neprirodno kao majka jednog, a zatim i drugog deteta. Najviše sam srećna što sam uspela da vratim svoj prirodan izgled - poručila je Dejana bila putem društvenih mreža.

Foto: Instagram.com

- Najvažnija poruka za sve mlade i starije devojke/žene je da ne misle da će nekim zahvatom ulepšati sebe jer se može desiti milion komplikacija. Odlazak na "ulepšavanje" ne mora značiti da ćete se uopšte ulepšati, a kamoli dobiti željeni rezultat - jasna je bila manekenka.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Dejana Živković

#Filip Simović

#ljubavno gnezdo

#milion evra

#stan

POVEZANE VESTI

Domaći

Bivši muž Marije Mikić se preznojava u teretani: Zbog njegove fotošopirane slike u peškiru gorele mreže, a sad pokazao kako stvarno izgleda (FOTO)

Domaći

Na svadbi dobili 200.000 evra u kešu: Nikola Peković se razvodi, a ovako je izgledalo njegovo i Violetino venčanje

Domaći

Pevam i smejem se, a jedva čekam da plačem: Naša pevačica imala dva spontana pobačaja, evo kako je govorila o bolnoj temi

Domaći

Kao grom iz vedra neba: Razvodi se Milan Kalinić, odmah se oglasio povodom rastanka od Sandre nakon 18 godina braka

Domaći

Rasturačice braka su nas ojačale: Bivša manekenka rodila golmanu troje dece, danas uživaju u luksuzu, samo sat košta preko 20.000 € (foto)

Domaći

Poznato kako je Marija Mikić posle razvoda podelila imovinu sa bivšim mužem: Evo šta je pripalo pevačici, a šta Jokarici