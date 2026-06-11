EVO KAKO SLAVICA ROKVIĆ TRENIRA ZADNJICU! Objavila snimak iz teretane, u preuskim helankama radi vežbe: Nije lako (VIDEO)

Slavica Rokvić nastavlja da zadivljuje javnost svojom neverovatnom formom i posvećenošću zdravom načinu života. Iako je u sedmoj deceniji, ona izuzetno vodi računa o svom fizičkom izgledu i naporno trenira kako bi zadržala savršenu liniju.

Da njena brutalna forma nije slučajnost, Slavica je pokazala na svom Instagram profilu gde je objavila snimak iz teretane na kojem se vidi kako vredno izvodi vežbe usmerene na mišiće ruku i zadnjice.

Kako bi motivisala druge, ali i prikazala realnu sliku vežbanja, Slavica je uz video podelila i iskrenu poruku o svojim usponima i padovima tokom treninga:

„Deo današnje treninga, verujte nije lako, red greške, nestabilnosti, pa red dobrog pokreta. Ipak, ništa bez treninga snage. Kad se od muke smejem i veoma važan momenat vežbe, šiškama dotaći pod. Ne moraš znati sve da bi krenula, dovoljno je da se pomeriš. Greške nisu kraj puta, one su dokaz da se krećeš. Pokreni se”.

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Inače, ona je na sebi imala preuske helanke i belu majicu, pa su njeni atributi došli do izražaja.

Jede samo organsku hranu

Slavica se trudi da živi zdravo, te redovno uzima detoks prirodne napitke.Otkako je potpuno preuzela domaćinstvo na sebe, njen raj na Košutnjaku blista, a u bašti uzgaja raznovrsno organsko povrće, voće i začinsko bilje. Njeno malo carstvo puno je paradajza, kelja, brokolija, kamilice, nane i drugog bilja, a rad u bašti i prirodi je izuzetno relaksira.

- Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin. Malo li je - napisala je u svojoj objavi Slavica jednom prilikom.

Inače, Marinko je sa drugom ženom dobio vanbračnog sina, a ona je sušta suprotnost Slavici.

Autor: M.K.