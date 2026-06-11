I ja sam imao koncerte, niko nije znao ko sam: Dženan Lončarević za Pink.rs progovorio o karijeri, pa podržao Jakova Jozinovića (VIDEO)

Poznati pevač Dženan Lončarević dugo se nije pojavljivao u javnosti, tačnije, nije se medijski eksponirao, a sinoć je pred nastup u prestonici stao pred sedmu silu, govoreći o aktuelnostima u svojoj karijeri.

Dženan je, na samom početku, otkrio da je spremio novi album i šta sve publiku čeka:

- Ja sam završio album, snimio sam sve spotove. U međuvremenu sam dobio singlove, odlučio sam da to bude ova Eminina pesma koja je izašla, pa će još jedna, Mirza i ja smo snimili predivan duet non stop je nekog snimanja bilo dok me nije bilo....

Kroz razgovor Dženan se osvrnuo na današnju muziku te je dao svoj sud o tome:

- Nemam ništa protiv, publika je ta koja ocenjuje i daje glavni sud, dal se to sluša ili ne ona odlučuje. Žanrovski ne bih ništa ja tu ni pričao specijalno, ja se držim svog pravca, smatram da ono što mogu reći pesmom,nekako ljudi mogu da shvate da dožive, da možda jesu doživeli u prethodnim periodima.

Jakov Jozinović, njegov mlađi kolega od prošle godine je pravo otkrovenje za publiku koja mu masovno dolazi na nastupe, a to dokazuje i nekoliko punih Sava Centara. Dženan je sada prokomentarisao njegov uspeh i generalno njegovu pojavu na sceni.

- Ja sam imao koncerte nisam imao nijednu pesmu, ljudi su znali da postoji Dženan Lončarević nisu znali ko je. Svirao sam obrade, neki ljudi su postali poznati nakon što sam odvsvirao njihovu pesmu i otpevao tu nema ništa loše. Ja smatram to što Jakov radi ima jako finu priču, to je produžetak života pesama koje su zapostavljene i zaboravljene. Upoznao sam ga i to je jedno predivno stvorenje. Zahvalan je i Bogu i ljudima zato mu se to ovako vraća. Nemam ništa protiv toga, nisam autor ali i da jesam da sve one pesme koje je napisao neko peva Jakov, svi mi pevamo tiuđe pesme - rekao je on, kratko prokomentarisavši i nedavni Senidin nastup u sava Centru kada je otpevala Stojin hit "Umri":

Mislim da Čola ne peva tuđe pesme, možda provuče neku keminu pesmu, pa i Brena...Pevao sam milion....pokojne Done Ares sam pevao sve sam dobre pesme pevao...

Autor: Nikola Žugić