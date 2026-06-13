Poznata manekenka zatekla oca mrtvog: Slomljena bolom otkrila detalje (VIDEO)

Američki model i supruga pevača Džona Ledženda, Krisi Tajgen, obavestila je javnost putem društvenih mreža da je njen otac Ron preminuo, a kako navodi, ovaj gubitak teško podnosi.

U emotivnoj objavi na Instagramu, posvećenoj svom ocu, pokušala je da opiše koliko je sve bilo iznenadno i bolno.

-Juče sam se probudila i imala sam tatu, a kada sam otišla na spavanje, njega više nije bilo. Ništa se nije desilo "van protokola". Brzo sam se istuširala, pokupila punjenje za igračke za pse, odgovorila na nekoliko mejlova, neke sam izbegla. Smejala sam se sa prijateljima, obukla lepu haljinu za rođendansku proslavu jedne drugarice, snimila video. Slatka haljina, baš. I onda je moj tata jednostavno… je*eno umro“ - navela je ona.

Dodala je i da je, s obzirom na to da su ranije razgovarali o njegovom zdravlju i da ga je doživljavala kao nekoga ko je već "u starijim godinama", mislila da će se lakše nositi sa takvim trenutkom, ali se ispostavilo suprotno.

-O tom pozivu sam godinama razmišljala. "Biću spremna’, govorila sam sebi" - napisala je potom.

Osvrnula se i na to da je pre nekoliko meseci imala priliku da provede nedelju dana sa ocem, kada mu je napisala pismo u kojem mu je izrazila zahvalnost za sve što je radio za porodicu dok su odrastali, kao i koliko ga voli. Istakla je da će zauvek pamtiti trenutak kada mu je to pismo predala, kao i sve godine koje su proveli zajedno.

Autor: Nikola Žugić