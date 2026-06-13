USPEO JE DA STEKNE NEKOLIKO NEKRETNINA, IMA KOMPLEKS VILA! Komšije Dejana Petrovića otkrile sve o čuvenom trubaču: On je najveća legenda našeg kraja

Ekipa Kurira boravila je u Užicu nakon incidenta u jednom noćnom klubu u kojem je povređena ćerka čuvenog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović.

Sugrađani poznatog muzičara su za njega imali samo reči hvale. Od njih smo saznali da je on izuzetno cenjen, a mnogi pominju njegove nastupe, koje opisuju najlepšim rečima.Kako su nam rekli, čuveni trubač je, zahvaljujući svom dugogodišnjem radu, uspeo da stekne nekoliko nekretnina, a na Zlatiboru ima kompleks vila.

Mirna ulica

Njegovi sugrađani su nas uputili do kuće proslavljenog trubača na jednom od najlepših uzvišenja u gradu. Nalazi se u mirnoj ulici, gde ne prolazi mnogo automobila i daleko je od gradske gužve, a ipak je blizu centra. Trospratnica pruža panoramski pogled na prirodu, kao i na crkvu. Jedan deo kuće nije renoviran, drugi jeste.

Da je Dejan dobar komšija, uverili smo se na licu mesta, budući da su sugrađani sa osmehom na licu govorili o porodici Petrović, ističući sve najlepše.

- On je najveća legenda našeg kraja - rekao je jedan njegov komšija, koji je istakao da porodici pruža podršku, posebno u teškom periodu kroz koji Petrovići trenutno prolaze.

Podsetimo, nedaleko od Trga partizana u Užicu nalazi se noćni klub u kom je napadnuta i povređena Jovana Petrović, a mi smo obišli i tu lokaciju gde smo razgovarali s meštanima.Najpre smo sreli taksistu koji tvrdi da je u mlađim danima bio blizak s trubačem. Istakao je da o njemu i njegovoj porodici ima samo reč hvale.

Incident potresao grad

- Jovana je dobra devojka i iz dobre je porodice. Strašno je to što joj se desilo. Potreslo je naš grad - rekao je on za Kurir.

Konobar iz obližnjeg lokala kaže da Jovana često dolazi u kafić u kom on radi.

- Dolazila je ovde, nije bahata, vrlo je kulturna. U Užicu se dva dana govorilo o incidentu, sad više ne toliko. Danas mladi svašta rade po klubovima, piju, i onda dođe do problema. Ne znam šta se tačno desilo, čuo sam da je Bojković umešan u sve, ali svakako je strašno ono što se dogodilo. Muškarci treba da budu nežniji prema ženama - zaključio je on.

On nam je pokazao klub u kom se dogodio napad, istakavši da je to jedini klub u gradu u kom se mladi uveče okupljaju. Objekat se nalazi u manjoj ulici pored teniskih terena, a prekoputa je potok.

- Od svih poznatih ličnosti koje su potekle iz Užica, Dejan Petrović je jedini koji se ovde dolazi. To je jedna divna porodica - rekao je čuvar obližnjeg parkinga kad smo ga pitali o njegovom poznatom sugrađaninu.

Autor: M.K.