Govorili su mi da je trebalo u ovim godinama da budem baka, a ne majka: Sanja Maletić iznela detalje borbe za potomstvo, progovorila o majčinstvu u šestoj deceniji, pa priznala sa kakvim se osudama suočila

Otvorila dušu!

Pevačica Sanja Maletić ostvarila se prvi put u ulozi majke u 52. godini, a sada je u ''Magazinu In'' govorila o svojoj borbi za potomstvo, kao i o osudama sa kojima se suočila jer je rodila dete u šestoj deceniji.

- To je nada za sve žene koje se bore i koje se nadaju da mogu. Sve možete... Potrebna je vera u Boga, vera u medicinu i vera u sebe. Apsolutno s godinama nema veze ništa. Bitna je energija i volja - rekla je Sanja i dodala:

- Ja sam bila i te kako spremna da se izborim da udovoljavam ćerki. Sve što radim radim zbog nje, sve je dobilo drugu notu i sve je sada drugačije. Dosta pokušaja je bilo vantelesne oplodnje, kad Bog kaže da treba tada treba i to je to. Predrasude će nas ubiti. Pitaju me šta sam do sada čekala. A ko ti kaže da sam čekala? Niko ne zna da je bilo mnogo godina terapija i borbe... - otkrila je pevačica i dodala:

- Imala sam 12 godina kad mi se rodila sestra i mnogo sam je čekala. Preuzela sam brigu o njoj, podigla sam je. Žene su mi govorile da je trebalo u ovim godinama da budem baka... Ja sam sada toliko srećna da meni iz očiju izbija radost i sreća bez obzira na to što sam neispavana. Mi nemamo pomoć u kuči, muž i ja sve radimo između sebe - otkrila je Sanja i dodala:

- Zakoni su jako striktni. Ja pošto sam u Solunu začela i prešla sam 50. godinu, išla sam kod njihovih lekara da dobijem potpis i pečat da sam psihofizički sposobna...

Autor: M.K.