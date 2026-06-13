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Govorili su mi da je trebalo u ovim godinama da budem baka, a ne majka: Sanja Maletić iznela detalje borbe za potomstvo, progovorila o majčinstvu u šestoj deceniji, pa priznala sa kakvim se osudama suočila

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila dušu!

Pevačica Sanja Maletić ostvarila se prvi put u ulozi majke u 52. godini, a sada je u ''Magazinu In'' govorila o svojoj borbi za potomstvo, kao i o osudama sa kojima se suočila jer je rodila dete u šestoj deceniji.

- To je nada za sve žene koje se bore i koje se nadaju da mogu. Sve možete... Potrebna je vera u Boga, vera u medicinu i vera u sebe. Apsolutno s godinama nema veze ništa. Bitna je energija i volja - rekla je Sanja i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bila i te kako spremna da se izborim da udovoljavam ćerki. Sve što radim radim zbog nje, sve je dobilo drugu notu i sve je sada drugačije. Dosta pokušaja je bilo vantelesne oplodnje, kad Bog kaže da treba tada treba i to je to. Predrasude će nas ubiti. Pitaju me šta sam do sada čekala. A ko ti kaže da sam čekala? Niko ne zna da je bilo mnogo godina terapija i borbe... - otkrila je pevačica i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Imala sam 12 godina kad mi se rodila sestra i mnogo sam je čekala. Preuzela sam brigu o njoj, podigla sam je. Žene su mi govorile da je trebalo u ovim godinama da budem baka... Ja sam sada toliko srećna da meni iz očiju izbija radost i sreća bez obzira na to što sam neispavana. Mi nemamo pomoć u kuči, muž i ja sve radimo između sebe - otkrila je Sanja i dodala: 

- Zakoni su jako striktni. Ja pošto sam u Solunu začela i prešla sam 50. godinu, išla sam kod njihovih lekara da dobijem potpis i pečat da sam psihofizički sposobna...

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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