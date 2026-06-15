Gasite ovo, katastrofa: Kejti Peri urnisali na mrežama zbog nastupa na Mundijalu, evo šta im je zasmetalo (VIDEO)

Muzički nastup Kejti Peri na svečanom otvaranju Mundijala u Los Anđelesu potpuno je razočarao publiku, dok je desetogodišnji pevač oduševio svet.

Uvodni meč Svetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama otpočeo je u Los Anđelesu, a svečani program obeležio je nastup svetske muzičke zvezde Kejti Peri, koji je prema ocenama posmatrača podbacio. Nasuprot njoj, desetogodišnji talentovani dečak iz Norveške, koji je scenu podelio sa pop zvezdom, naišao je na opšte oduševljenje publike. Više od 70.000 posetilaca ispunilo je tribine stadiona SoFi uoči utakmice između domaće selekcije i Paragvaja, a među prisutnima su bili i supružnici Viktorija i Dejvid Bekam u društvu holivudskog glumca Toma Kruza.

Javnost je sa nestrpljenjem očekivala dinamičan performans poznate pevačice, ali je ona izvela svega jednu numeru, i to manje poznatu pesmu "Wonder" sa svog studijskog albuma objavljenog pre dve godine. Mnogi su ostali zatečeni odlukom da se ne izvedu provereni globalni hitovi poput numera "I Kissed A Girl" ili "Firework". Publika je ostala uskraćena za bogatiji program jer je pevačica završila svoj kratki nastup deset minuta pre početka sportske utakmice i odmah se povukla sa bine.

Pretpostavlja se da je izbor pesme bio prilagođen glasovnim mogućnostima mladog gosta. Na sceni joj se pridružio desetogodišnji Tijus Luka, koji je pobrao sve simpatije zbog svojih izvanrednih vokalnih sposobnosti. Ovaj dečak je pažnju privukao zahvaljujući viralnim snimcima na kojima izvodi obrade vanvremenskih numera, te je s pravom poneo titulu centralne figure ove svečanosti.

Oštre kritike na društvenim mrežama

Korisnici platforme X uputili su mnoštvo negativnih komentara na račun Kejti Peri, koja se pred publikom pojavila bez obuće, noseći neobičnu kreaciju sa potpisom dizajnerke Stele Makartni.

"Kakva katastrofa od nastupa. Zvučala je užasno", glasile su kritike u kojima se njen stajling opisuje kao urnebesan, dok su se pojedinci šalili da pevačica podseća na astronauta i svemirsku letelicu. Među komentarima su se nizale i oštre poruke poput: "Ovo je užasno", "Gasite ovo, katastrofa", "Sra*e".

Emotivna podrška u naručju bivšeg premijera

Nakon neuspešnog izlaska na scenu, američka pevačica je utehu pronašla u zagrljaju svog emotivnog partnera, nekadašnjeg kanadskog premijera Džastina Trudoa. Romansu sa kanadskim političarem Kejti Peri je zvanično potvrdila krajem 2025. godine, a nedavno je tokom promocije svog dokumentarnog muzičkog filma u Njujorku izjavila da je upravo on čovek njenog života.

Glasine o njihovoj povezanosti pojavile su se u julu 2025. godine nakon zajedničke večere u Montrealu. Oboje iza sebe imaju po jedan brak. Džastin Trudo se u avgustu 2023. godine zvanično razišao od supruge Sofi Gregoar posle 18 godina zajedničkog života, a nedugo zatim se povukao i sa čelne pozicije u Vladi Kanade. Sa druge strane, Kejti Peri je od 2010. do 2012. godine bila udata za glumca Rasela Brenda, dok je proteklog juna okončala devetogodišnju romansu sa britanskim glumcem Orlandom Blumom, sa kojim ima ćerku Dejzi.

Autor: M.K.