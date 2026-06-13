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Novi snimak ćerke Dejana Petrovića posle brutalnog nasilja! Povrede skriva, a jednom porukom diže prašinu

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, objavila je novi snimak na kojem se vidi da i dalje nosi ortopedsku kragnu nakon nedavnog napada u Užicu.

Osamnaestogodišnja Jovana za incident je optužila brata MMA borca Marka Bojkovića, a slučaj je prijavila policiji. Tim povodom oglasio se i njen otac, koji je za medije istakao da je zadobijeni udarac mogao da ima ozbiljne, pa čak i kobne posledice.

Foto: Promo, Instagram.com

Iako se još oporavlja, Jovana je aktivna na društvenim mrežama. Sa svojim pratiocima podelila je snimak iz ogledala uz pesmu Jakova Jozinovića.

Video: Instagram.com

Na snimku se može primetiti da oporavak još traje, dok kosom delimično prekriva vrat. Ipak, osmeh nije skidala sa lica, pa je mnoge dirnula vedrinom i snagom koju pokazuje uprkos teškom periodu kroz koji prolazi.

Autor: D. T.

#Dejan Petorvić

#Jovana Petrović

#Marko Bojković

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