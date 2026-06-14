Ronaldo čitavo bogatstvo dao ženama koje su rodile i nestale: Georgini plaća 100.000 evra mesečno, a evo šta zahteva zauzvrat

Dok Kristijano Ronaldo zarađuje neverovatnih 180.000 evra dok spava, javnost ne prestaje da bruji o bizarnim detaljima iz njegovog privatnog života!

Kada se govori o najuspešnijim sportistima današnjice, ime Kristijana Ronalda (41) je nemoguće zaobići. Portugalac ne dominira samo na terenu, već i na listama najbogatijih ljudi sveta, a njegova finansijska moć graniči se sa naučnom fantastikom.

Prema procenama svetskih medija, Ronaldo zaradi oko 6,3 dolara svake sekunde. To znači: za samo 16 sekundi bogatiji je za 100 dolara, tokom osmočasovnog sna, na njegov račun legne više od 180.000 evra. Na dnevnom nivou, njegova zarada premašuje pola miliona evra. Ipak, umesto o fudbalu i parama, svet godinama bruji o bizarnim okolnostima pod kojima su rođena njegova deca.

Kupovina "savršenih gena" i žene koje nestaju

Posebnu pažnju javnosti privlači činjenica da su neka od Ronaldove dece rođena uz pomoć surogat majki u SAD. Strani mediji navode da kompletan proces za blizanačku trudnoću u Kaliforniji košta preko 150.000 evra, ali to je za fudbalera sitniš.

Tražio sportske gene?

Insajderi tvrde da je Ronaldo imao frapantne zahteve – navodno je birao isključivo donorke jajnih ćelija koje imaju vrhunske fizičke i sportske predispozicije, kako bi deca nasledila njegove vanserijske talente. Nakon rođenja dece, identitet surogat majki i donorki ostaje strogo zaštićen ugovorima. One dobijaju ogroman novac, potpisuju da se odriču svih prava i bukvalno – nestaju iz njihovih života.

Georgina Rodrigez - od prodavačice do ugovora za dadilju i verenice

Dok je Ronaldo sakupljao milione, njegova partnerka Georgina Rodrigez prolazila je kroz klasičnu priču o pepeljugi. Pre nego što je upoznala asa, radila je kao prodavačica u modnoj industriji, a danas uživa u privatnim avionima, jahtama i luksuzu.

Zbog toga je stalno na meti kritika da je obična sponzoruša, a ulje na vatru dolivaju priče o "plati" koju prima od partnera. Britanski tabloidi otkrili su da joj Ronaldo mesečno uplaćuje između 96.000 i 100.000 evra za vođenje domaćinstva i brigu o deci. Javnost se s pravom pita: da li je Georgina partnerka jednog od najbogatijih ljudi sveta ili samo vrhunski plaćena profesionalna dadilja?

Život na visokoj nozi, ali bez braka

Spekulacije da je njihov odnos čisti biznis podgreva i činjenica da par, uprkos dugogodišnjoj vezi i deci, još uvek nije stao pred oltar. Na društvenim mrežama se često mogu naći komentari da je fudbaler ne vidi kao suprugu, već kao osobu koja ima firmu za vaspitavanje njegove dece.

Ipak, oni su zlim jezicima donekle "zapušili usta" nedavnom veridbom. Na Georgininoj ruci zasijao je verenički prsten sa ogromnim dijamantom, ali o svadbi i dalje mudro ćute. Bez obzira na ogovaranja, oni žive život iz snova. Rođendani se slave na jahtama, a razmena skupocenih poklona je svakodnevica – Georgina je Ronaldu čak poklonila Mercedes vredan 110.000 evra (od plate koju joj on daje, šalili su se na internetu).

Danas oni zajedno odgajaju veliku porodicu. Georgina je rodila njihove ćerke Alanu Martinu i Belu Esmeraldu dok bezuslovno brine i o ostaloj deci koju su rodile nepoznate žene. Georgina je 2022. godine zapravo nosila blizance, ali je na porođaju, nažalost, dečak preminuo, dok je devojčica Bela preživela. Ostalo troje Ronaldove dece (Kristijana Mlađeg, kao i blizance Evu i Matea) rodile su surogat majke pre nego što je Georgina ušla u njegov život, ali ih ona danas sve zajedno odgaja.

Dok jedni u ovome vide savremenu bajku, kritičari su ubeđeni da se iza savršenih Instagram fotki krije hladan, poslovni ugovor.

Autor: Nikola Žugić