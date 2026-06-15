Džoan Kolins otkrila svoje rituale za mladoliki izgled bez botoksa: Svaki dan jede avokado, ali jedna stvar je ključna

Glumica Džoan Kolins se kune da nikad nije koristila botoks, a svoj negovani izgled duguje genetici, ali i zdravim navikama!

Holivudska glumica Džoan Kolins je nedavno na Kanskom festivalu još jednom oduševila svojom linijom. Niko nije mogao da veruje da zvezda "Dinastije" ima 93 godine budući da izgleda mnogo, mnogo mlađe.

U nedavnom intervjuu, glumica je iskreno odgovorila šta je to što je čini tako svežom i mladolikom deleći uverenje da je "briga o sebi jedna od najvažnijih stvari". Svi oni koji veruju da će moći da "prepišu" trikove za mladolikost, biće razočarani kad čuju da Džoan svoj izgled pripisuje dobroj genetici.

- Imam veoma dobre gene, veoma sam srećna. Moj otac je živeo 87 godina, a za nekoga rođenog 1903. godine, on je prilično sjajno. Moja majka se neverovatno brinula o meni i sestri. Kada smo odrastale davala nam je suplemente kad niko to nije pio- rekla je Džoan Kolins za The Telegraph.

Iako insistira da se ne drži nikakvih dijeta, ona veruje u zdrav život.

- Ne jedem brzu hranu, spavam osam sati, vežbam. Veoma je jednostavno - rekla je ona.

Mentalno zdravlje

Džoan naglašava da je njeno mentalno zdravlje savršeno i to zahvaljujući srećnom detinjstvu, odsustvu zloupotrebe supstanci i davanju prioriteta svojim voljenima.

- Nikada nisam razmišljala o svom mentalnom zdravlju, nikada. Moje mentalno zdravlje je savršeno. Imala sam sjajne roditelje, imala sam divnu, voljenu majku, prilično strogog oca, tako da se nikada nisam upuštala u drogu i alkohol ili bilo šta slično, tako da nikada nisam mislila da sa mnom nešto posebno nije u redu.-

- Ali biti zdrav nije moj glavni fokus. Moj glavni fokus je moj život, moja deca, moj muž, moji prijatelji.-

Nikada nije koristila botoks

Dok se većina holivudskih zvezda plaši starenja i pribegava estetskim zahvatima u cilju da "zaustave vreme", Džoan Kolins se tome protivi. Izbegava kozmetičke korekcije, preferira prirodno starenje i održavanje izgleda.

- Nisam koristila botoks, nisam imala nikakve korekcije i iskreno, kada pogledam žene koje jesu – svakako mnogo žena u četrdesetim – to me užasava.

Umesto toga, Džoan je rekla da je njena koža koja prkosi starenju posledica njene prakse da uvek spava na leđima i da obavezno koristi SPF i da drži lice dalje od sunca kako bi sprečila oštećenja od UV zraka.

- Ja takođe uvek, uvek spavam na leđima. Naučila sam sebe da spavam, jer sam ranije spavala na boku, zgrčena u jastuk, a onda su mi rekli da ne spavam jer ti to daje "naborano lice". Što je apsolutno tačno.-

Ishrana Džoan Kolins

Kada je u pitanju hrana, Džoan teži da favorizuje hranljive integralne namirnice, uključujući avokado, koji može poboljšati zdravlje srca snižavanjem LDL holesterola, podržati zdravlje varenja i podsticati osećaj sitosti radi kontrole telesne težine.

- Jedem avokado svaki dan i idem na tretmane lica u Njujorku sa devojkom po imenu Trejsi Martin. Ona unosi mnogo kiseonika u moju kožu- rekla je za „Ekspres“.

Džoan je često govorila da se kloni brze hrane i da svoj mladalački izgled pripisuje uravnoteženoj ishrani.

U prethodnom razgovoru za „Dejli mejl“ rekla je: „Kvalitet onoga što jedete je jednako važan kao i kvalitet proizvoda koje koristite.“

- Trudim se da se hranim uravnoteženo. Verujem da je konzumiranje avokada veoma korisno i verujem u uzimanje vitaminskih suplemenata – uzimam vitamin C, E i omega ulja.-

Održavanje zdravog pristupa poslasticama i saradnja sa nutricionistkinjom zvezda, Gabrijelom Pikok, učinili su čuda u njenom kasnijem životu, ali Džoan kaže da sebi ne uskraćuje životna zadovoljstva, uključujući čašu penušavog vina ili pudinga ako želi.

- Ne preterujem sa hranom. Pojedem samo polovinu onoga što mi je na tanjiru i sebi ništa ne uskraćujem - rekla je svojevremeno za časopis OK! I dodala:

- Piću vino, poješću desert, pojesti tost i popiti kafu sa šećerom. Mislim da jednostavno imam sreće.- rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić