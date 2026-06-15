Ljudima se to smučilo... Sloba Radanović iskreno o sinu Damjanu i estradi: Krivo mi je kad nisam kod kuće, a on...

Pevač Sloba Radanović bio je specijalni gost na spektakularnom koncertu koleginice Ćane na Tašmajdanu, gde je svojim hitovima doveo atmosferu do usijanja.

Sloba Radanović je otvoreno progovorio o sve učestalijim koncertima na estradi, istakavši da se noćni život drastično promenio. Između ostalog, Radanović je raznežio sve prisutne dirljivom ispovešću o sinu Damjanu, priznavši da mu teško pada svako odsustvo od kuće.

- Atmosfera je vrhunska, čast mi je što sam gost, Ćana je ispravan i dobar čovek, kao i cela njena porodica. Baš sam hteo da otpevam pesme koje su obeležile i moju karijeru, imam širok opus i mislim da sam najbolje izabrao za večeras i da su ljudi lepo odreagovali. Video sam dosta poznatih lica - rekao je Sloba Radanović, pa progovorio o sve učestalijim koncertima, koje pevači prave:

- Nije samo što se tiče novca isplativije, malo im se smučilo da izlaze u grad u pola dva ujutru i da pevač krene da peva. Noćni život se povukao unazad, posle korone je to eksplodiralo, ali su ljudi naučili i da mogu bez svega. Trudim se da se posvetim porodici i da sam što više sa njima, što kasnije odem, ranije se vratim, balansiram fino u tome. Nekako sve se može kad se hoće, čovek mora da postavi prioritete. Svaki put mi je krivo kad nisam kod kuće par dana, a Damjan nauči nešto novo, ali mi radimo za njihovo bolje sutra. Zahvalan sam Bogu što imam dovoljno slobodnog vremena da provedem sa njim - rekao je Sloba, pa progovorio o svojim počecima:

- Tu su bili Jovan Perišić, Dejan Matić, Ćana, Ceca Ražnatović, Marina Tucaković. Kad si na početku karijere svaka lepa reč ti mnogo znači - zaključio je Sloba.

Ćana najavila after posle koncerta

Podsetimo, folk zvezda Ćana večeras je na Tašmajdanu doživela krunu svoje dugogodišnje karijere, a pred sam izlazak na veliku scenu potpuno je otvorila dušu i priznala da zbog ogromnog stresa i tenzije ceo dan nije bukvalno ništa jela.

- Ima uzbuđenja i odgovornosti. Sve je spremno, proba je prošla fenomenalno, sigurna sam u mog brata Borka i njegove tigrove da napravimo atmosferu za pamćenje. Ja sam uvek pod energijom, napeta sam, smršala sam. Važno je da smo svi zdravo i raspoloženo, hvala i svim mojim kolegama. Snežana Đurišić me je zvala, krenula je na aerodrom i rekla "Da sam tu došla bih na koncert", i Zorica i Kemiš su mi poželeli da blistam, da budem u fulu nisu tu, van Srbije su, Taške i Viki su u biznisu opremaju hotele - pričala je Ćana, pa nastavila:

Ovo je kruna karijere. Suprug je moj zaštitnik, a sin ima par svojih pesama, rekla sam mu da ne preteruje, on voli pesmu: "Nadam ti se". Publika je od 7 do 77, to je moja radost, dobila sam jako puno mlade publike, sve se pormenilo posle korone, nešto se desilo. Stres je veliki, pogotovo jer je ovo meni prvi put, na nekom sledećem koncertu će mi biti jednostavnije.Večeras neće biti bakšiša, ali biće aftera. Bilo je svega tokom spremanja koncerta, ja sam perfekcionista. Ja danas nisam ništa jela, pod tenzijom sam, sutra ću da nadoknadim ili posle koncerta.

Autor: Nikola Žugić