Andrej proslavio punoletstvo iz snova, a sada isplivala njegova fotka kad je bio mali: Viki Miljković se pohvalila slikom iz porodičnog albuma i sve raznežila (FOTO)

Naša pevačica Viki Miljković u braku sa muzičarem Draganom Taškovićem Tašketom dobila je sina Andreja, a sada je sve oduševila fotografijom koju je objavila iz njegove mladosti!

Pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Viki Miljković venčala se 2007. godine, te je tako već 19 godina u braku sa muzičarem Draganom Taškovićem Tašketom, s kojim je dobila sina Andreja, samo godinu dana nakon venčanja.

No, pevačica je sada oduševila sve podelivši fotografiju sa naslednikom iz njegove mladosti, te su se tako komentari i pohvale na mrežama nizale kada je ovaj post u pitanju.

Napravili Andreju gala proslavu 18. rođenana, zaradili 150.000 evra

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške su pre osam meseci svom sinu Andreju napravili gala punoletstvo u hotelu sa pet zvezdica. Pored članova porodice, poznati par je na slavlje pozvao i veliki broj svojih prijatelja iz javnog sveta. Zvanice su Andreju kao poklon donosili kovertu, zbog čega je pevačicin i harmonikašev sin zaradio čak 150.000 evra.

- Andrej se baš opario za rođendan. Estradnjaci nisu uopšte štedeli novac, kao i njihovi članovi porodice, pa su tako koverte samo sevale. Slavljenik je zaradio mnogo novca, čak 150.000 evra, što je ozbiljna cifra - rekao je izvor za domaći medij, pa otkrio da su Viki i Taške zanemeli zbog cifre:

Viki i Taške nikada nisu gledali novac i to ih nije zanimalo, pravili su slavlje kako bi okupili drage ljude, ali kada se sve završilo nisu mogli da veruju da je Andrej toliko dobio novca i da su se svi toliko "otvorili". Sve u svemu, porodica Tašković je prezadovoljna slavljem i još uvek nisu stigli da saberu utiske.

Autor: Nikola Žugić