Pevačica, bivši, nova snajka i ćerka! Nekad vodili ljubav na fudbalskom terenu, a sad u stiskavcu na maturi (FOTO)

Taiša Drpić, ćerka pevačice Nives Celzijus objavila je fotografija sa mature na kojoj pozira sa majkom, ocem i njegovom devojkom Ines!

Ćerka pevačice Nives Celzijus i bivšeg fudbalera Dina Drpića proslavila je maturu, a na ovaj važan dan uz nju su bili i otac i majka. Posebnu pažnju privukla je njena objava u kojoj pozira zajedno sa majkom, ocem i njegovom novom devojkom, Ines.

Pozirali su nasmejani u elegantnim toaletama, a Taiša je u opisu objave napisala nekoliko rečenica o svojoj porodici i mnoge iznenadila.

- Kao klinka nacrtala sam savršenu porodicu. Tata, mama, Leone i ja. Mama i ja smo pomalo bajkovito imale prelepe haljine i kosu kao Zlatokosa. Svi smo se držali za ruke, nasmejani od uva do uva, pod zracima jednako nasmejanog sunca. Uvek kada bi pričali o savršenoj porodici, imala sam u glavi crteže dece i njihovih porodica, još uvek nesvesne stvarnog života, koja u porodici vide samo radost, ljubav i sigurnost. Ne vide tugu koju njihovi roditelji možda tiho nose u sebi, probleme koji ih muče, prebacivanja i ljubomoru - napisala je Taiša i dodala:

Danas, kada gledam ovu sliku porodice, znam da nije kao sa crteža. Nije savršena. Nedostaje Leone, koji je sada u tim frajerskim godinama pa mu je detinjasto da dođe na sestrinu maturu. Ali opet, jednako je bajkovita. Mama, tata, njegova devojka Ines i ja u zajedništvu o kojem drugi mogu samo da sanjaju. U zajedništvu u kojem maćeha nema onu nezahvalnu ulogu iz bajki, jer je nežna i brižna. U zajedništvu u kojem se svi poštuju, vole, druže i pomažu jedni drugima.

Kako je navela u objavi koju su mnogi oduševljeno komentarisali, ona nije imala bojazan da li će se njena majka i maćeha izbegavati celo veče.

- Razmišljam jutros koliki je blagoslov imati takvu porodicu. Znaš da su uvek uz tebe, na svaki tebi važan dan, i da nemaš bojazan, kao mnogi drugi nažalost, kako ćeš spojiti obe strane, kako će se ponašati, hoće li biti incidenata, hoće li se izbegavati celo veče. Moji su došli zajedno, otišli zajedno. Usput su skoknuli na večeru da i oni proslave važan dan. I zato slika moje porodice nije savršena - ona je savršenija od savršenstva - zaključila je Taiša.

Podsetimo, Nives je više puta isticala da sa bivšim suprugom ima blizak odnos, ali i javno hvalila njegovu novu partnerku.

Autor: Nikola Žugić