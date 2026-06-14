Bili smo tu kada je umirala, moj sin drži babinu sliku: Potresna ispovest Goge Sekulić o SMRTI majke, prvi put progovorila o detaljima, pa se osvrnula na povredu noge: Fan mi je poljubio nogu...

Naša pevačica Goga Sekulić danas je sletela na beogradski aerodrom, te je tako progovorila o šuškanjima da je smuvala mlađeg dečka iz spota, povredi na nastupu, ali i o pokojnoj majci.

Na samom početku razgovora, Goga je progovorila o pričama da je smuvala dečka iz spota koji je, kako kažu, mlađi od nje čak 20 godina.

- Bože, da se prekrstim, evo, tata, da li gledaš ovo?! Prvo me je grdio što sam iščašila nogu...Moraću da vas razočaram, to je veliki trač. Neistine me uvek nerviraju, ali se negde i nasmešim, posle ću da pozdravim našeg Božu, za potrebe snimanja spota mi je doveo 15 top modela i među njima je bio naš drug, koji je došao motorom, a pošto smo imali kadrove na motoru, eto ti priče - rekla je Goga za "Premijeru Vikend Specijal" i dodala:

Dečka nemam, živim sa sinom. Gde sam bre otišla?! Ja samo vikendom radim, snimila spot, goreo Beč, goreće Crna Gora, goreće Hrvatska..."Gogomanija" je izašla pre tačno dva i po dana, presrećna sam i ispao je veliki hit! Ja ne volim da se krijem, ili sam sama ili kada sam zaljubljena, vidi se na meni.

Kada je reč o tome da je povredila nogu i završila u gipsu, pevačica je progovorila o detaljima nezgode na nastupu.

- Pre dva vikenda sam radila u Hrvatskoj, otišla sam u Bosnu i kada sam silazila da nastupim, nisam videla jednu stepenicu, preskočila sam je, bila u papučama. Iščašenje je u pitanju, dobro sam prošla, otkazala jedan vikend, odmarala, a šta je najzanimljivije je što mi je fan prišao i poljubio nogu. Bilo mi je neprijatno, ali mi je prijalo, poljubac je bio lekovit i noga mi je napredovala - rekla je pevačica i otkrila:

Na mojoj svadbi je jedan se*si biznismen bio šampanjac iz Radine cipele, Rado, izvini.

Pevačica se nedavno susrela sa velikim životnim gubitom - smrt majke, te je sada progovorila o svojim najdubljim osećanjima.

- Da, to je posebna tema, nisam od onih da negde naglas i tugujem. To je nešto moje i negde svi žalimo, i sestra i ja, svakome je teško na svoj način, moj sin drži babinu sliku, ali se tata moj još uvek ne snalazi najbolje. A s obzirom na to da je stalno sa nama, sa mnom i sa sinom, pa smo u akciji - rekla je Goga i nastavila:

- Uvek postoji nešto što nismo stigli da kažemo najvoljenijima, najbitnije je ono što je moja majka znala i porodica, a to je da sam direktna i iskrena, da ljubav i tugu pokazujem. Teški su bili na pohvalama roditelji, bili su strogi. Ja kada sam javila tati da dođe po meni na aerodrom, on je počeo da viče na mene što sam pala i iskrenula nogu - bila je iskrena pevačica, pa je otkrila kako joj je majka preminula:

To se desilo iznenada, kao i svaka žena imala je neke hronične bolesti, ništa nije bilo alarmantno. Previše informacija, stresa i sekiracije, i ova situacija gde ćemo, šta ćemo, preopteretila sam i njih, pa moje odluke gde ćemo da idemo da živimo, škole...Sve se to skupilo, a kada pričam sa nekim duhovnikom, oni kažu da svako ima svoje vreme. Videli smo to, bili smo tu, dok je stigla hitna pomoć, nisu mogli da joj pomognu. Roditelji su moji takvi, pogotovo moja majka, da šta god da se dešava, moramo da idemo dalje. Bila je jaka žena, školovana, vaspitana i dobro je pevala...Mnogo mi znači što su uvek vetar u leđa i znam da ona ne bi volela da moja sestra i ja stanemo, već da živimo i budemo oslonac kao što je i ona bila.

Autor: Nikola Žugić