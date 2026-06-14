MARKO GAČIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA NJEGOVI RODITELJI NISU BILI NA OTKRIVANJU POLA DETETA: Otkrio sve o porodičnim skandalima i bivšoj ženi Gogi Babić, a ovo je imao da poruči njenoj kumi Tamari Milutinović

Poznati pevač Marko Gačić, koji se nedavno razveo od koleginice Goge Gačić sa izabranicom Saškom čeka sina. On je na aerodromu s novinarima otvoreno progovorio o svim porodičnim skandalima.

Pevač je otkrio u kakvim je zapravo odnosima sa bivšom suprugom, kako njegova deca reaguju na trudnu maćehu, ali je uputio i brutalnu poruku bivšoj kumi Tamari Milutinović, koju je takođe istog dana viđena na aerodromu.

- U super smo odnosima, kao i do sada. Trudnica je fenomenalno, deca su presrećna. Nije bilo razočarenja što nije devojčica. Saška je divna prema mojoj deci, i oni prema njoj, funkcionišemo super, ranije su se još upoznali. U dobrim sam odnosima sa ocem, čestitao mi je, kao i svi ostali. Slavlje smo napravili za mlađu ekipu, zato roditelji nisu bili na otkrivanju pola deteta. Oni podržavaju moju partnerku. Goga i ja smao u dobrim odnosima i ona mi je čestitala, viđamo se. Nova partnerka nije ljubomorna. Goga je ostala u kući gde smo mi živeli. Uvek sam tu ako treba pomoć - rekao je Marko Gačić, pa prokomentarisao to što nije odgvorio na poruku Tamari Milutinović, koja mu je kumovala na svadbi sa Gogom sa njene strane:

- Ostali ljudi sa strane mnogo sebi daju za pravo. Nije me mnogo njih pozvalo da me pita kako sam, šta radim i šta ima novo. Kome ne trebam ja, ne trebaju ni oni meni. Goga i ja znamo najbolje da li sam ispao fer, ne mislim da nisam - zaključio je Marko Gačić.

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.

Autor: M.K.