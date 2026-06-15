Znali smo dva dana i dve noći da sedimo u kafani: Sanja Maletić se prisetila druženja s Džejom i Sinanom, pa progovorila o Mini Kostić

Sanja Maletić puna je elana. Posvećena je ćerki, suprugu i poslu, a s nestrpljenjem očekuje da zapeva na velikom koncertu Južnog vetra 26. i 27. juna na beogradskom stadionu "Tašmajdan".

U intervjuu za jednu emisiju, Sanja Maletić je pored spektakla, govorila i o drugim temama i kolegama.

- Ti ne znaš koliko sam ja srećna. Takva ekipa pevača, takav sklop pesama, takav repertoar odabran. To je za svakog pevača, recimo, ja spadam u tu neku srednju generaciju pevača, i mi treba da budemo presrećni kad nas neko pozove na jedan takav događaj. Zato što ćemo da ispišemo tu neku muzičku istoriju, jer ja ne znam da li je moguće to posle ovoga ikada više sklopiti sve te ljude na jednom mestu. Mnogi veliki pevači iz Južnog vetra su se odazvali, i mnogo sam srećna zbog toga, videću ih sve, družićemo se - rekla je Sanja za "Stars specijal", te je otkrila da li je spremila maramice:

Jesam. Biće sigurno. To će biti sudar radosti, sudar emocija, možda i neke sete za nekima koji više nisu tu, svakako. Meni je jako teško što Sinan nije tu, bio je moj veliki prijatelj. Uvek spreman da podeli svoje vreme sa prijateljima, uvek spreman za pesmu pa i kad smo pričali neke možda malo tužnije teme, uvek spreman i da zaplače s tobom, ako treba, samo da te podrži. U svakom slučaju, dobar kolega, dobar drug, dobar brat, što se kaže. I proveli smo dugo vremena zajedno, mi smo ta ekipa: Džej, Sinan, Acko. Mi smo proveli dosta vremena zajedno i Vanesa, Zlata, stvarno smo puno vremena privatno provodili zajedno i družili smo se. Znali smo nekad da sedimo po dva dana i po dve noći u kafani i nama nije dosadno uopšte. Ne znam kakvi smo drugim gostima, ali nama nije bilo nikad dosadno.

Kada je reč o ovom koncertu, na njemu će zapevati i Marta Savić posle mnogo godina, što je posebno obradovalo pevačicu.

- Jao, divno. Marta je dobra osoba. Bik je kao i ja i ona je hedonista, stvarno uživa u životu i ja poštujem to njeno uživanje u životu. I Marta je raspoložena žena, radosna i vesela i dobar prijatelj. Jako se radujem, dugo je nisam videla, mada se pratimo po društvenim mrežama, znam gde je, ko, šta, ko radi, ali se radujem da je vidim uživo, stvarno sam mnogo srećna - rekla je pevačica, te se osvrnula na to da je pre više od 20 godina snimila pesmu "Mlađi" i da tada niko nije ni slutio da će danas ti mlađi biti na ceni kod mnogih žena:

U toj pesmi devojka govori starijem čoveku da ona neće njega, da ona hoće mlađeg od njega, što znači dečka svojih godina. Međutim, tumačenja su razna, umetnost je takva da svako može da je tumači onako kako želi i kako kome paše, što bi rekao Radoš Bajić, kako koji navik'o, je li. Ima pravo svako da sebi definiše kako njemu odgovara. Možda zato tako dugo i traje, što svako sebi pronađe smer u kome posmatra tu pesmu.

A kako se nedavno pevačica Neda Ukraden pojavila na reviji Bate Spasojevića, skockana od glave do pete, a neposredno pre toga je, kako je otkrila, punila tikvice sa keceljom na sebi, pojedini su istakli da upravo tako funkcionišu srećne žene, što je prokomentarisala i Sanja.

- Apsolutno. Ja sam do malopre kuvala paprike, igrala se s Vanjom, hranila Vanju, doterala je lepo, ostavila je tati, ostavila sam sve pod konac, spremila se i došla malo do vas da dam intervju. Srećna žena stiže sve. Tužna žena ne može od svoje tuge da stigne ništa, jer ne može da se organizuje, tako se to u glavi napravi. Šta može srećna žena, to ne ume niko - istakla je ona, pa se tako osvrnula na to što je ćerka Goce Tržan, Lena Marinković, zbog otvorenog dekoltea na istom događaju, na mrežama doživela salvu uvreda:

- Mladost zato i služi. Bilo bi neprimereno da mi sedimo u dnevnoj varijanti, da radimo intervju i da ja imam korset i da je sve na izvolte. To i u mojim godinama bi bilo neprimereno. A mladosti je dozvoljeno sve. Kada će da nosi ako neće kad je mlada. Mislim da treba decu ostaviti na miru. Omladina neka bude omladina, neka uživaju u tome. Evo tvoj snimatelj je sada sa druge strane kamere, mi smo bili u najlepšim godinama kad smo morali da idemo kojekuda, kad su bili momenti koji su bolni, ratno vreme. Prekinuta ti je mladost, moraš da menjaš adresu, da menjaš državu, da menjaš svašta nešto u svom životu, umesto da smo uživali u mladosti. Nemojte sad deci u miru, u lepoti da kradete tu lepu mladost kad im je sve dozvoljeno. I treba da nosi šta god poželi, ja sam za to da omladina uživa svojoj mladosti, u svom životu i u svojoj slobodi.

O Zorici Brunclik

- Zorica Brunclik, onakva lavica. Dugo nismo doživeli da se neko tako bori, izbori i mnogo sam srećna zbog nje što je prošla taj veoma težak period. I mnogo sam srećna što je vidim i nasmejanu i da ponovo peva. Zorka, volim te! To znaš. Eto, to je ono što me je jako dirnulo u poslednje vreme, ali me je i učinilo srećnijom kad sam videla da se vratila i da je dobro.

O zdravstvenom stanju Mine Kostić

Kako je već nekoliko nedelja glavna tema u domaćim medijima zdravstveno stanje pevačice Mine Kostić, koja je zbog iskazivanja agresivnog ponašanja, kako prenose mediji, zadržana i i dalje se nalazi u klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", Sanja joj je pružila punu podršku.

- Svaka majka nađe modus kako da se izdigne jer je potrebna svom detetu. Loš period kakav joj je trenutno proći će. Ostaće dobri komentari, podrška i ostaće loši komentari. Ali smatram da se niko neće usuditi da komentariše nešto loše, jer kad je zdravlje u pitanju to je božja volja i to je tako. I sve to bude dobro na kraju, kaže se Bože pomozi, i biće sve to dobro - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić