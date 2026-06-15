Nažalost, nije ispunio obećanje koje mi je dao... Radoš Bajić posle 10 godina otkrio detalje poslednjeg razgovora s Mandom: Molio sam ga i kumio...

Glumac, scenarista i reditelj prisetio se svog poslednjeg razgovora s kolegom i "bratom" samo tri dana pre njegove iznenadne smrti na sceni u ulozi Kapetana Kuke!

Pre deset godina iznenada nas je napustio jedan od najvoljenijih glumaca - Milorad Mandić Manda. Njegovo srce prestalo je da kuca na pozorišnim daskama, dok je igrao Kapetana Kuku u predstavi "Petar Pan". Iako vreme prolazi, njegova porodica, prijatelji i kolege ne mire se s Mandinim preranim odlaskom. Svi oni čuvaju sećanje na velikog glumca i borca za pozorište "Boško Buha", čiju je obnovu, koja još nije završena, on započeo. Njegovo pozorište posvetilo mu je ove godine ceo mesec jun.

- Manda nikad nije odvajao obavezu od ljubavi prema pozorištu. Sve je to bilo jedno i tražilo je neprekidno ulaganje sebe. Bio je omiljen među decom, ali i među odraslima. Zbog iskrenosti, koja se ne uči. Umeo je da svakome približi pozorište kao nešto živo, blisko, njihovo. Nije govorio velike reči, ali je svojim prisustvom terao druge da budu bolji, vredniji, prisutniji.

U "Buhi" nije bio samo upravnik. Bio je zaštitnik tog prostora. Zato ni danas, deset godina kasnije, o njemu ne govorimo samo kao o glumcu koji je otišao prerano i koji je umeo tako lepo da nas nasmeje nego kao o čoveku koji je ostavio trag, toplinu i ideju da pozorište može biti dom. I kad o njemu govorimo, često ne govorimo u prošlom vremenu - jer ono što je gradio i način na koji je živeo svoj posao i dalje traje u "Buhi" i u ljudima koji ga pamte - napisale su njegove kolege.

Mande se na današnji dan prisetio i njegov kolega i brat u jednoj seriji - Radoš Bajić.

- Ako se izuzmu odlasci mojih najdražih koji su otišli tamo odakle se niko nije vratio, tragična smrt kolege Milorada Mandića Mande za mene je jedan od najtežih trenutaka u životu. Moj poslednji razgovor s bratom i nenadmašnim Milašinom u seriji "Selo gori..." dogodio se 13. juna 2016. godine, kad smo se posle njegovog poslednjeg snimajućeg dana vraćali iz Nemenikuća. Od Kosmaja do Trga republike, gde je tražio da ga odvezem, molio sam ga, preklinjao i kumio da ode na kontrolu srca, u kojem je već imao ugrađene stentove. Bio je crn u licu i veoma dešperatan. Žalio mi se na umor, na rastrojstvo koje duže vreme oseća, dugo mi je pričao da ga razdire to što ga sve nadležne institucije lažu da će izdvojiti novac za rekonstrukciju pozorišta "Boško Buha", koje je toliko voleo... Obećao mi je da će se javiti doktoru koliko sutra. Ali, nažalost, nije ispunio obećanje. Tri dana kasnije, kao Kapetan Kuka, igrajući predstavu za najmlađe, pao je na daske koje za njega u tom trenutku nisu značile život. Nedostaje mnogo, nema dana da ga se ne setim i pamtiću ga dok sam živ - kaže Radoš Bajić.

Autor: Nikola Žugić