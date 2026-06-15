Riki Martin stigao u Beograd i ne skida osmeh sa lica: Fanovi su u potpunom transu, ovo su detalji njegovog boravka u Srbiji

Njegov tim je do najsitnijih detalja isplanirao svaki segment ovog putovanja, a za bazu je odabran, sasvim očekivano, najbolji i najluksuzniji hotel u Beogradu!

Latino zvezda Riki Martin danas popodne stigao je u Beograd. On će u srpskoj prestonici nastupiti 16. juna na petom Belgrejd river festu, a u srpskoj prestonici boraviće čak tri dana.

On je stigao privatnim avionom i nije skidao osmeh sa lica. Vidno raspoložen, iako je imao nastup u Modaviji vidi se da je pun energije i spreman da publici u Srbiji priušti svetski spektakl kakav se od njega i očekuje.

Riki Martin Instagram.com/@belgraderiverfest Riki Martin Instagram.com/@belgraderiverfest Previous Next

Detalji Rikijevog boravka u Beogradu

Njegov tim je do najsitnijih detalja isplanirao svaki segment ovog putovanja, a za bazu je odabran, sasvim očekivano, najbolji i najluksuzniji hotel u Beogradu.

Zvezda njegovog kalibra zahteva najviše svetske standarde, pa će mu na raspolaganju biti predsednički apartman opremljen u neverovatnom stilu i s pogledom koji oduzima dah. Ipak, ono što ovaj boravak čini posebno intrigantnim jeste jedan neverovatan logistički detalj koji zvuči kao scena iz vrhunskih holivudskih filmova.

Hitovi za sva vremena

Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji. Njegovi nastupi su globalno poznati po impresivnim koreografijama, vrelim plesnim ritmovima i besprekornom glasu koji ne gubi na snazi ni posle više od tri decenije na vrhu svetske muzičke scene.

Autor: Nikola Žugić