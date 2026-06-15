TUGA I ŠOK! Poznata turska glumica (35) pronađena mrtva jutro nakon proslave rođendana, evo šta je navedeno kao uzrok smrti! (FOTO)

Vesti o njenoj iznenadnoj smrti potresle su javnost, kao i brojne obožavaoce i kolege iz sveta glume.

Turska glumica Ece Irtem, poznata po ulozi Isil u popularnoj televizijskoj seriji "Jedina ljubav", preminula je u 35. godini, prenosi Turkiye Today. Prema navodima turskih medija, glumica je pronađena bez svesti u svom domu jutro nakon proslave rođendana, a kao uzrok smrti navodi se srčani udar.

Vesti o njenoj iznenadnoj smrti potresle su javnost, kao i brojne obožavaoce i kolege iz sveta glume.

Ece Irtem bila je jedna od prepoznatljivih mladih zvezda turske televizijske scene, a veliku popularnost stekla je upravo ulogom Isil u seriji koja je osvojila milionsku publiku širom sveta.Rođena je 14. juna 1991. godine u Sivasu, a 2014. godine diplomirala je na Odeljenju za operu i vokalno izvođenje Univerziteta Jašar, gde je završila među najboljim studentima svoje generacije.

Tokom studija sarađivala je sa poznatim umetnicima i pedagozima, među kojima su sopranistkinja Ajtul Bujuksarac, direktor Izmirske državne opere i baleta, tenor Levent Gunduz, Paolo Susani, Esra Mamac i mezzosopranistkinja Ana Čubučenko.

Još od detinjstva pokazivala je interesovanje za umetnost i sport. U osnovnoj školi počela je da se bavi atletikom, dok je paralelno razvijala ljubav prema glumi, pišući i izvodeći sopstvene skečeve za školske priredbe.Nakon preseljenja u Istanbul usavršavala je glumu u Kulturnom centru "Sadri Ališik", gde je pohađala stručnu obuku kod renomiranih turskih glumačkih pedagoga.Njena prerana smrt predstavlja veliki gubitak za tursku filmsku i televizijsku industriju i njene brojne fanove širom sveta.

Autor: M.K.