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ĐANI SE SKINUO DO POJASA I NAZDRAVLJA VINOM! Cela plaža gledala u njega, a tek kakvu je feštu napravio u restoranu (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Đani je podelio sliku sa plaže u Budvi gde je uživao u društvu Dejana Palića Makarone.

Folker Radiša Trajković Đani otputovao je sa porodicom na odmor u Crnu Goru odakle se odmah oglasio na društvenim mrežama. Đani je podelio sliku sa plaže u Budvi gde je uživao u društvu Dejana Palića Makarone.

Oni su uslikani bez majica, goli do pojasa, dok su sa širokim osmesima na licima nazdravljali vinom. Đani je kasnije pokazao i kako su uživali na večeri.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, nedavno je Đani završio u bolnici jer ga je gosti na jednom veselju u naletu euforije izujedao. Naime, tokom veselja došlo do svađe među gostima, pa je pevač nastradao, kako navodi izvor Informera, koji je bio svedog događaja razlog ovog nesvakidašnjeg incidenta je potpino drugačiji.

- Gosta je pogodila pesma, pa je doslovno u delirijumu ujeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pevaču - priča sagovornik za Informer.

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Foto: Instagram.com

Izvor za Informer koji je bio na svadbi istakao je da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gosta "pogodila pesma".

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma, i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja za Informer.

Autor: Nikola Žugić

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