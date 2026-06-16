Kazna Paf Dediju ponovo skraćena: Objavljen novi datum izlaska iz zatvora

Federalni biro za zatvore objavio je novi datum puštanja Paf Dedija: 23.2.2028. Pretpostavlja se da ova promena dolazi usled njegovog lečenja zavisnosti.

Predviđeni datum puštanja na slobodu muzičkog mogula Šona Kombsa, poznatog kao Paf Dedi, ponovo je pomeren. Prema podacima Federalnog biroa za zatvore, Kombs bi iz saveznog zatvora trebalo da bude pušten 23. februara 2028. godine, što je najnovija u nizu promena očekivanog datuma njegovog izlaska. Reč je o još jednom skraćenju predviđenog boravka iza rešetaka za 56-godišnjeg mogula, piše časopis People.

Datum izlaska više puta menjan

Reč je o još jednoj u nizu promena datuma njegovog izlaska iz zatvora. Ranije ove godine Federalni biro za zatvore kao datum njegovog puštanja na slobodu naveo je 15. april 2028. Pre toga datum je bio 25. april 2028, a još ranije 4. jun 2028.

Program lečenja zavisnosti u Nju Džerziju

Iako Biro za zatvore nije javno objasnio najnoviju promenu, poznato je da Kombs učestvuje u programu lečenja zavisnosti u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju. Njegovi advokati ranije su zatražili smeštaj upravo u toj ustanovi zbog njenih programa lečenja i blizine porodici.

„Kako bi mogao da nastavi lečenje zavisnosti, ima porodične posete i radi na rehabilitaciji, tražimo od suda da Birou za zatvore snažno preporuči smeštaj gospodina Kombsa u zatvor Fort Dix”, napisala je advokatica Teni Geragos u sudskom podnesku iz oktobra 2025.

Žalba na presudu i kaznu

Novi datum izlaska dolazi u trenutku dok se Kombs i dalje pravno bori protiv presude koja ga je poslala u zatvor. Podsetimo, 56-godišnjak služi kaznu od 50 meseci nakon što je prošlog leta na saveznom suđenju u Njujorku osuđen po dve tačke optužnice za organizovanje prevoza osoba radi pružanja seksualnih usluga.

Porota ga je oslobodila težih optužbi, uključujući trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja i udruživanje radi reketiranja. Njegovi advokati su u decembru prošle godine zvanično uložili žalbu na presudu i kaznu, tvrdeći da su seksualni odnosi koji su bili predmet postupka bili sporazumni i da je kazna koju je sud izrekao bila preterana.

Autor: Nikola Žugić