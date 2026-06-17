Ako tražite kombinaciju da skida kilograme, učite od Melanije Tramp: Novi stajling zaslužuje da ga vidite

Modni stručnjaci već neko vreme primećuju da prva dama u javnim nastupima sve češće bira proverene kombinacije

Melanija Tramp ponovo je privukla pažnju svojim sofisticiranim modnim izborom tokom ceremonije dodele nagrada nacionalnim šampionima Predsedničkog AI izazova, održane u Beloj kući u Vašingtonu. Tokom svog drugog mandata u ulozi prve dame, Melanija sve češće bira elegantna poslovna odela umesto haljina, a najnovije izdanje još jednom je potvrdilo njen prepoznatljiv stil.

Za ovu priliku odabrala je belu košulju u kombinaciji sa crnim odelom na bele pruge. Stajling je uključivao jednoredni sako naglašenih ramena i pantalone ravnog kroja, koje je upotpunila tankim crnim kaišem.

Celokupan izgled zaokružila je crnim salonkama sa špicastim vrhom i visokim potpeticama, koje su dodatno naglasile njenu vitku figuru i elegantnu siluetu. Kao i obično, Melanija je ostala verna svom prepoznatljivom beauty stilu. Kosu je nosila raspuštenu u blagim talasima, dok je šminka bila fokusirana na naglašene oči sa efektom "smokey eyes". Izgled je upotpunila diskretnim manikirom u mlečnim tonovima.

Modni stručnjaci već neko vreme primećuju da prva dama u javnim nastupima sve češće bira odela sa pantalonama, koja kombinuju profesionalnost i eleganciju.

Nedavno se pojavila i u romantičnom ružičastom kombinezonu sa cvetnim dezenom, ali je ovoga puta odabrala strožu poslovnu estetiku koja se savršeno uklopila u karakter događaja posvećenog veštačkoj inteligenciji i inovacijama.

Jednostavno, ali efektno izdanje još jednom je pokazalo zašto se modni izbori Melanije Tramp redovno nalaze među najkomentarisanijim stilskim trenucima na političkoj sceni.

Autor: Nikola Žugić