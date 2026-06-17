AKTUELNO

Domaći

KUPAĆI JEDVA PREKRIO SILIKONE: Sandra Afrika napustila Srbiju, pa se skinula u bikini i pokazala čime rasplaže! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Popularna pevačica Sandra Afrika odlučila je da predahne od brojnih nastupa i spakuje kofere za zasluženi odmor na prelepoj Sardiniji.

Sudeći po onome što deli sa svojim fanovima, pevačica uživa za sve pare, a njeni pratioci svakodnevno imaju priliku da isprate svaki njen korak na ovom popularnom italijanskom ostrvu.

Da Sandra Afrika ne štedi kada je pravi hedonizam u pitanju, dokazuju i najnoviji kadrovi iz jednog elitnog restorana tik uz obalu mora na Sardiniji. Pevačica se na svom Instagram nalogu pohvalila vrhunskim gastronomskim užitkom.

Foto: Instagram.com

Na njenom stolu našla se bogata porcija paste sa morskim plodovima i velikim rakovima, a ovaj ukusni letnji obrok upotpunila je čašom ohlađenog belog vina i flaširanom vodom. U pozadini ovog luksuznog stola prostire se predivan pogled na plažu okićenu belim suncobranima i bujnim zelenilom, što celom prizoru daje poseban, opuštajući šarm.

Foto: Instagram.com

Minijaturni bikini i vreli kokteli

Nakon ukusnog ručka u restoranu, Sandra se prepušta pravim letnjim čarima na plaži gde temperatura zbog nje dodatno raste. Kako pevačica godinama važi za jednu od najzgodnijih dama na domaćoj javnoj sceni, ni ovog puta nije razočarala svoje fanove.

Foto: Instagram.com

Njen izbor za plažu bio je provokativni kupaći kostim koji je jedva uspeo da prekrije njene bujne grudi, ostavljajući prolaznike i pratioce bez daha. Uz osvežavajuće koktele u ruci, Sandra se prepustila sunčanju, pokazujući da je kraljica letnjeg uživanja.

Inače, Sandra Afrika nedavno je kupila stan. Plaćala je kiriju 1000 evra, pa pokazala gde će ubuduće živeti. Samo jedna soba je kao luksuzni butik.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Bikini

#Sandra Afrika

#Silikoni

#Srbija

#pevačica

#skinula

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša pevačica se skinula u minijaturni bikini: Pokazala savršenu liniju, a jedan detalj svi komentarišu

Domaći

Od ovih kadrova zastaje dah: Ivana Nikolić pokazala telo, a leopard bikini jedva prekrio grudi

Domaći

Mislila sam da je neki klošar: Sandra Afrika otkrila sve o susretu sa sinom Dejvida Bekama

Domaći

Sandra Afrika grmi na jahti: Pevačica mami uzdahe u bezobraznom kupaćem, zategnuta kao praćka! (FOTO)

Domaći

Skinula se Milica Todorović: Pokazala izvajano telo na plaži, pozirala bez gornjeg dela (FOTO)

Domaći

Da li znate koliko godina ima Sandra Afrika? Karijeru je počela jako mlada, važi za jednu od najvatrenijih pevačica!