KUPAĆI JEDVA PREKRIO SILIKONE: Sandra Afrika napustila Srbiju, pa se skinula u bikini i pokazala čime rasplaže! (FOTO)

Popularna pevačica Sandra Afrika odlučila je da predahne od brojnih nastupa i spakuje kofere za zasluženi odmor na prelepoj Sardiniji.

Sudeći po onome što deli sa svojim fanovima, pevačica uživa za sve pare, a njeni pratioci svakodnevno imaju priliku da isprate svaki njen korak na ovom popularnom italijanskom ostrvu.

Da Sandra Afrika ne štedi kada je pravi hedonizam u pitanju, dokazuju i najnoviji kadrovi iz jednog elitnog restorana tik uz obalu mora na Sardiniji. Pevačica se na svom Instagram nalogu pohvalila vrhunskim gastronomskim užitkom.

Na njenom stolu našla se bogata porcija paste sa morskim plodovima i velikim rakovima, a ovaj ukusni letnji obrok upotpunila je čašom ohlađenog belog vina i flaširanom vodom. U pozadini ovog luksuznog stola prostire se predivan pogled na plažu okićenu belim suncobranima i bujnim zelenilom, što celom prizoru daje poseban, opuštajući šarm.

Minijaturni bikini i vreli kokteli

Nakon ukusnog ručka u restoranu, Sandra se prepušta pravim letnjim čarima na plaži gde temperatura zbog nje dodatno raste. Kako pevačica godinama važi za jednu od najzgodnijih dama na domaćoj javnoj sceni, ni ovog puta nije razočarala svoje fanove.

Njen izbor za plažu bio je provokativni kupaći kostim koji je jedva uspeo da prekrije njene bujne grudi, ostavljajući prolaznike i pratioce bez daha. Uz osvežavajuće koktele u ruci, Sandra se prepustila sunčanju, pokazujući da je kraljica letnjeg uživanja.

Inače, Sandra Afrika nedavno je kupila stan. Plaćala je kiriju 1000 evra, pa pokazala gde će ubuduće živeti. Samo jedna soba je kao luksuzni butik.

Autor: Pink.rs