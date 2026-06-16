PAMETNIJI NAPUŠTA! Dejana Živković se oglasila nakon razvoda od moćnika, sa decom izašla iz luks stana, pa poručila: Sam sebi daj ono što zaslužuješ

Poznata manekenka Dejana Živković razvodi se od supruga Filipa Simovića sa kojim ima dvoje dece. Ona se sada oglasila i napravila haos na društvenim mrežama.

Dejana je podelila niz fotografija, a citati koje je podelila izazvali su posebnu reakciju.

- Ljudi ti daju ono što su, a ne ono što ti zaslužuješ. Ono što zaslužuješ daj sam sebi - glasio je prvi citat, a zatim je usledio i sledeći:

- Pametniji ne popušta. Pametniji napušta - poručila je manekenka.

Sa decom se iselila iz stana

Podsetimo, kako je "Blic" saznao, Dejana se iselila iz stana u kojem su Filip i ona živeli sa decom.

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi za "Blic" izvor pomenutom paru.

Živeli u luksuznom stanu

Par je, inače, živeo u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.

Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.Inače, Dejana Živković je skinula 20 kilograma, pa pozirala u bikiniju na ležaljci.

Autor: M.K.