Kejt Midlton ponizila kraljicu Kamilu kao nikad do sada: Setila se princeze Dajane, pa joj preselo

Napeti odnosi između kraljice Kamile i Kejt Midlton ponovo su u centru pažnje javnosti nakon uočljivog ignorisanja tokom zvanične proslave u Londonu.

Rivaliitet i hladni odnosi između Kejt Midlton i kraljice Kamile već duže vreme predstavljaju omiljenu temu svetskih medija. Razlog za to leži u njihovim neobičnim i očigledno napetim javnim susretima, koje posmatrači retko kada pripisuju pukoj slučajnosti ili lošem trenutku.

Većina je uverena da dve ključne figure britanskog dvora neguju odnos koji je daleko od srdačnog, a najnovija potvrda ovih sumnji dogodila se tokom nedavne ceremonije povodom rođendana kralja Čarlsa, koji u novembru puni 78 godina. Iako je rođen u poznu jesen, monarhov rođendan se tradicionalno slavi u junu uz čuvenu vojnu paradu "Trooping the Colour".

Ovaj svečani događaj obeležilo je još jedno besprekorno modno izdanje princeze od Velsa. Njen stajling privukao je ogromnu pažnju jer je bio direktna inspiracija na stil pokojne princeze Dajane, koja se pre nekoliko decenija pojavila u gotovo identičnoj kombinaciji.

Titula naspram naklonosti narodaDok korisnici društvenih mreža masovno komentarišu kako je "Kejt Midlton oličenje moderne britanske kraljice", ističući njenu popularnost iako zvanično ne nosi tu titulu, Kamila je u maju 2023. godine na zvaničnom krunisanju u Vestminsterskoj opatiji proglašena za kraljicu suprugu.

Bakingemska palata je pre same ceremonije namerno naglašavala taj dodatak "supruga" kako bi javnost lakše prihvatila promenu, da bi nakon krunisanja ta reč bila tiho sklonjena iz zvaničnih dokumenata, pa se ona danas oslovljava jednostavno kao kraljica.

Međutim, dobar deo javnosti u Velikoj Britaniji i svetu i dalje odbija da prihvati Kamilu u toj ulozi. Glavni razlog je njena dugogodišnja tajna veza sa Čarlsom dok je on još bio u braku sa Dajanom. Zbog toga je Kamila decenijama bila na stubu srama i važila za izuzetno nepopularnu ličnost.

Sa druge strane, aktuelni monarh je nekako uspeo da popravi svoj imidž i izgradi sliku voljenog kralja, dok je njegova supruga ostala zarobljena u negativnoj percepciji javnosti. To što narod otvoreno favorizuje Kejt navodno izaziva veliku ljubomoru kod Kamile, a analitičari tvrde da se ta netrpeljivost videla još tokom njihovog susreta sa Melanijom Tramp.

Ignorisanje i kršenje protokola pred kameramaNajnoviji incident na paradi "Trooping the Colour" dodatno je podgrejao priče o žestokom sukobu. Kamila je prošla pored Kejt potpuno je ignorišući, dok princeza od Velsa nije učinila čak ni minimalni gest formalnog pozdrava. Za razliku od ovog hladnog čina prema kraljici, Kejt je kralja Čarlsa ispoštovala tradicionalnim i dubokim naklonom.

Dežurni kritičari na internetu odmah su povezali Kamilin ledeni pogled sa odevnom kombinacijom princeze od Velsa. Komentari poput "setila se Dajane, pa joj je sve preselo" preplavili su mreže, uz tvrdnje da je Kamila namerno okrenula glavu jer je stajling podsećao na njenu pokojnu suparnicu. Mnogi su stali na stranu mlađe princeze uz reči: "Tako treba, Kejt. Kamila je to zaslužila", opravdavajući izostanak formalnog poštovanja prema supruzi monarha.

Prema strogom dvorskom protokolu, članovi porodice se pozdravljaju specifičnim naklonom tela i glave, dok je fizički kontakt poput grljenja strogo zabranjen ukoliko ga monarh sam ne inicira. Iako su ova pravila postala labavija kako bi se izbegle neprijatne situacije pred kamerama, upućeni izvori navode da je Kejt, kao neko ko slepo prati pravila, izostavila naklon jer se sa Kamilom videla ranije tog dana. Naime, protokol nalaže da se naklon izvodi isključivo pri prvom susretu tog dana.

Tradicionalni junski kalendar i novi susreti

Napetost je nakratko splasnula već sutradan tokom Službe Reda podvezice u dvorcu Vindzor, što je najvažniji godišnji skup ovog elitnog viteškog reda. Kejt se na ovom događaju, zajedno sa vojvotkinjom od Edinburga, uredno poklonila i Čarlsu i Kamili, mada mnogi veruju da je taj potez bio isključivo čin dubokog poštovanja prema kralju, a ne prema njegovoj ženi.

Dok se strasti oko ovog kraljevskog trilera još uvek ne smiruju, pažnja britanske elite već se seli na hipodrom u grofoviji Berkšir, gde je svečano otvoren "Rojal Askot", najprestižniji petodnevni festival konjičkih trka koji svake godine okuplja svetski džet-set i aristokratiju.

Autor: M.K.