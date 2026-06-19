Nikos Vertis progovorio o našem narodu, muzici i životu van scene: Srbi i Grci imaju istu dušu

Nikos Vertis nastupio je na River Festu u Beogradu, a tom prilikom govorio je o srpskoj publici, sličnostima Srba i Grka i ljubavi prema tradicionalnoj muzici.

Jedan od najvoljenijih grčkih pevača na ovim prostorima, Nikos Vertis, ponovo je stigao u Beograd, gde je nastupio na ovogodišnjem River Festu. Njegov dolazak još jednom je potvrdio koliko snažnu vezu ima sa publikom u Srbiji, koja njegove pesme godinama dočekuje sa posebnim emocijama.

Grčki pevač ne krije da ga je srpska publika osvojila već prilikom prvog nastupa u Beogradu. Posebno ga je iznenadila otvorenost ljudi, kao i način na koji muziku doživljavaju i dele sa izvođačem.

Sličnosti između Srba i Grka vidi u odnosu prema muzici

Vertis smatra da muzika u životima Srba i Grka ima mnogo veći značaj od obične zabave. Ona je, kako kaže, važan deo kulture, karaktera i svakodnevice oba naroda.

Kada sluša muziku na jeziku koji ne razume, Vertis se ne opterećuje značenjem svake reči. Mnogo važniji su mu melodija, ritam i osećanje koje pesma prenosi.

„Volim da se fokusiram na samu muziku, jer me to najviše dotiče, čak i kada ne razumem reči na drugom jeziku. Postoji mnogo sličnosti u našoj muzici, ali ja lično više volim tradicionalnije zvuke.“

Veruje da bi i bez muzike izabrao kreativan put

Iako mu je teško da zamisli život bez pevanja, Vertis veruje da bi, čak i da muzika nije postala njegov poziv, pronašao način da se bavi nečim što voli.

„Ne znam... Bog zna najbolje. Ali se nadam da ću pratiti put koji zaista volim, nešto kreativno, verujem...“

„Mislim da je Grcima, kao i Srbima, muzika potrebna u život. Smatraju je veoma važnom, što odražava zaista harizmatičnu kulturu i karakter. Ne mogu trenutno da se setim ničeg specifičnog, ali verujem da bi neko, kada bi pratio moj život, bio iznenađen jednostavnošću moje svakodnevice.“

Iako na sceni ostavlja utisak velike zvezde, pevač ističe da je njegov život izvan javnosti znatno jednostavniji nego što bi publika možda očekivala.

Emociju u pesmi razume i bez prevoda

„Prvi put kada sam došao u Beograd, bio sam zaista iznenađen ljudima. Svidelo mi se kako izlaze, uživaju, plešu i pevaju uz svoju omiljenu muziku i pesme. Bili su takođe neverovatno srdačni u tome kako su me prihvatili. Tokom koncerta su pevali sa mnom i tako otvoreno delili taj trenutak. Za mene je to bilo prelepo i emotivno iskustvo.“

Vertis je po dolasku u srpsku prestonicu govorio o prvim susretima sa beogradskom publikom, sličnostima između srpskog i grčkog mentaliteta, ali i o tome kako izgleda njegov život daleko od bine i reflektora.

„Prvi dolazak u Beograd bio je emotivno iskustvo“

Autor: Nikola Žugić