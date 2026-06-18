Boban Rajović sina Andriju uposlio kao menadžera, pa priznao: Njegove greške me dosta koštaju

Pevač Boban Rajović nedavno je počeo da sarađuje sa svojim sinom kojeg je zaposlio kao menadžera. On je sada otkrio kako se Andrija snalazi i priznao je da nije bio za to da njegov sin postane deo estrade.

Međutim, Boban kaže da ga je sin iznenadio i da se nije pokajao zbog odluke da mu pruži priliku.

- Malo me je prijatno iznenadio od momenta kad je krenuo sa mnom u saradnju, jer ja sam bio protiv toga u početku zato što taj naš šou-biznis zna da bude jako prljav i da ima svega i svačega tu, tako da sam u početku bio protiv toga. Ali, kako ulazi u posao, vidim da mu dobro ide, kao da je to radio ranije. Jako je dobar organizator i dobro balansira. Ta, da kažem, prirodna inteligencija mu je jako izražena i sada, posle godinu, dve, kad vidim, onda tek shvatim da ja do sada nisam imao takvog čoveka pored sebe. Znači, bukvalno moj klon. Kao da ja to sve radim - rekao je Boban Rajović, pa dodao:

- Isto tako smo videli on i ja, a i moja porodica, da sam tek sada svestan šta sam sve radio sam, koliko sam zadataka imao. Nekad se zapitam je l' moguće da sam ja sve ovo mogao da postignem sam, jer vidim koliko mi on sada energije odvlači svojim prisustvom. Kad kažem odvlači energiju, mislim na to da radi neke stvari kako ja ne bih morao da trošim svoju energiju na sve to. Tako da sam jako, jako zadovoljan. Jedino mi smeta, recimo, kad počnemo da pričamo o njemu, jer ipak je to moj sin, pa da ne bude da ja sad moga sina hvalim i tako dalje. Zato sam nedavno u javnosti, u jednom intervjuu, rekao da njega ubuduće ne želim u javnosti da predstavljam kao svog sina, nego kao svog menadžera. Da ne bude da hvalim svog sina i tako dalje. Tako da, da zaokružimo ovo i da završimo ovaj odgovor: Jako sam zadovoljan, super čoveka imam pored sebe i sad se ne kajem što je ušao u sve ovo, bez obzira na to što zna da bude prljavo i svašta nešto, ali on dobro pliva - rekao je pevač.

Boban je otkrio i koliko je teško nekada poslušati sina iako je mlađi.

- Vidi, svakodnevno se dešavaju te situacije gde ja moram njega da poslušam. I dobro ti je pitanje, može da bude teško. Opet, sam ja njega rodio, što se kaže, i on je učio od mene i dan-danas uči od mene. Ali moram da budem jak u glavi i da upotrebim onu staru poslovicu da "na mlađima svet ostaje". I onda ga nekad pustim i da padne, i da napravi grešku. To mene jako košta, jer znam da sam možda neke stvari ja mogao i brže, a možda čak i bolje odraditi, ali sam pustio njega. I onda zamisli, da sam ja to sam odradio, ta greška se ne bi desila. A kad je on odradio, možda je bila ta greška, a onda to košta i moje karijere i tako dalje. Ali veruj mi da su to zaista toliko male greške da to apsolutno, ali apsolutno, ne smeta toliko karijere. Opet kažem, jednostavno moram sebe da istreniram da krenem da mu dajem što više poslova. Malo mi je bilo čudno upravo na promociji da je ono sve završeno, a ja sam samo morao da budem lep, koliko mogu da budem lep. I samo da pevam. To je nešto o čemu sam maštao, o čemu sam sanjao. Malo se teško sa tim nosim zato što sam sve radio sam, a sada imam čoveka koji zaista dosta toga odradi za mene - rekao je on.

Autor: D.T.