IMAMO 500.000 EVRA... Naš pevač krio od porodice da se zadužio: Falio je momenat da skoči sa terase!

Pevač Boban Rajović prvi put je progovorio o teškom periodu i finansijskoj krizi. On je rekao da je dugo od porodice krio da su u velikom minusu.

Boban se prisetio trenutka kada je porodici priznao sve i rekao da su u velikim dugovima.

- Moj cilj i moj plan bio je da napravim ovo što sam napravio od svoje karijere, od svog imena, a isto tako da sačuvam porodicu. Takođe, cilj je bio da oni ne osete sve moje poteškoće sa kojima se ja nosim na terenu i tako dalje. Tako da ima milion stvari za koje oni nisu znali koliko su teške, pa čak i finansijska zaduživanja i tako dalje, gde sam ćutao i gde nisam njima hteo da govorim o tome. Njima je bilo sjajno u kući - rekao je Boban, pa nastavio:

- Malo mi je žao što moram ovo da kažem jer će oni slušati ovaj intervju. Meni je Andrija hiljadu puta rekao: "Hvala ti, tata, što si nam olakšao u pubertetskim danima, u školovanju, u studiranju..." Ali ja sam znao da će doći taj dan kad ću postaviti sve to na svoje mesto. Taj neki najteži moj životni period je prošao i urodio je plodom. Razlog što sam krio njih je zato da ih ne bih nervirao, da oni ne bi slušali to i da ne bi prolazili kroz to. A uspevao sam da sakrijem tako što, opet da kažem, sve to onaj odozgo nekako namesti. Moja žena je bila jako, jako, jako posvećena deci, pa iz tih razloga možda nije imala ni vremena da sve isprati kod mene. I opet kažem, bukvalno sam bio sam u tome. Ako sad pričamo konkretno o finansijama i tako dalje, ja sam zaista bio neko ko je bio spreman da donese kompletnu gažu kući, samo da bi bilo: "E, to je to, to su naše pare". A ovamo sam se zadužio na drugoj strani za album, za spot, za karijeru i tako dalje. I onda sam imao dva budžeta: jedan kućni budžet, gde su oni mislili da je sve okej, i jedan na crno koji je bio moj, za koji niko nije znao - priznao je pevač.

- Znao sam da će doći taj dan kada ću moći to i da priznam i da kažem: "E, ljudi, vidite, imamo sad jedan detalj, imamo nekih 400-500.000 evra ovamo što sam ja..." I onda je bio momenat da li će da skoči sa terase. Ali, kao što sam rekao, Andrija se tu pridružio i onda smo on i ja, kao dva drugara, sedeli u autu. I onda on kaže, kao da je prisluškivao sve moje razgovore, kao da je znao, rekao je: "Vidi, sad si ti tu sa mnom. Pošto nisam hteo nikoga da nerviram, da slušaju sve te stvari i da vam bude teško, ja sam radio neke stvari da vi to ne osetite. Tako da imamo neke stvari koje moramo još da realizujemo, to je malo finansija." Pošto si me pitala da ti dam nešto što nikad nisam pričao, evo sada. Ja kažem supruzi: "Pa onaj neki dug od..." Ona me pita koliko ja, a ja joj kažem da pogađa, i on iz cuga pogodi. Kaže: "Toliko i toliko." Rekoh: "Svaka čast, dodaj samo još 5.000 i to je to." Tako da, kad bih to rekao nekom običnom čoveku, to je mnogo, mnogo para. Ali, Bogu hvala, zarađivao sam i onda se to brzo rešilo. Bilo je mnogo, mnogo lakše rešiti to kad oni znaju, jer nisam morao da igram na dve strane.

Objasnio je da žena nije mogla da prihvati odmah istinu.

- Bilo je teško zato što smo mi zaista dva totalno različita tipa. Bez obzira na to što smo trideset četiri godine u braku, totalno se razlikujemo na mnogim poljima. To je jedna žena koja je jako, jako smirena, disciplinovana, uredna i, da kažem, tačna. Tako da za nju, ako svakog prvog tri evra ne budu ispoštovana tamo za neki račun, ona već počinje da se trese i tako dalje. A kad je čula cifru od hiljade i hiljade i hiljade evra, nije bilo lako. Apsolutno nije bilo lako. Sad kad neko sluša, ili tada kad me je neko slušao, pomislio bi: "Je l' moguće da si krio od svoje žene", pa bi neki to shvatili kao izdaju. To apsolutno nije bila izdaja, to je, naprotiv, bilo samo čuvanje porodice da ih ne bih sekirao. Sve sam ja to podnosio sam - rekao je on za Telegraf.

Autor: D. T.