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MIŠLJENJA SU PODELJENA! Srpska spisateljica u sedmoj deceniji rešila da otvori OnlyFans, pa otkrila s kakvim se komentarima susrela!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Srpska spisateljica Zorana Šulc otkrila je u emisiji ''Magazin In'', voditeljki Sanji Marinković sve o otvaranju naloga na ''Onlyfans'' platvormi.

Ono što bi mnogi shvatili kao ''tabu'', ona je percipirala kao mogućnost da eksperimentiše shodno svojim prohtevima, te je prokomentarisala i žene koje je popreko gledaju zbog odluke koju je donela.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je otkrila i šta je bio razgog otvaranja naloga na ovoj platformi, te je spomenula i osudu s kojom se susrela.

- Da, imam svoj ''onlyfans'', namerno sam to uradila, da pokažem da žena u sedmoj deceniji može to da uradi. Ja sam rekla da se neke žene j*bu za pare, a ja prodajem svoje slike i od toga zarađujem.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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