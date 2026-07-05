Vrelo izdanje Barbare Bobak: Na telu koža i pertle, samo dve trake prikrivaju grudi! (FOTO)

Pokazala zgodno telo!

Barbara Bobak sinoć je nastupila u Nacionalnoj klasi, gde je stigla u nikad provokativnijem izdanju sva u koži i pertlama.

Pevačica je stiogla u besnoj mašini, a kada je izašla iz auta, mnogima su pale vilice.

Za ovaj nastup, Barbara, koja je liniju dovela do perfekcije, ponela je izaozovni kombinezon od kože i pertli.

Dve trake prekrile su grudi, a ispod kostima, kako se naziralo nije nosila donji veš.

U nekoliko navrata, Barbara je kroz smeh skrenula pažnju da se plaši da nešto ne sevne, što ne bi smelo.

– Doručak su tri jaja, za ručak obavezno 200 grama pilećeg bijelog mesa i 50 grama pirinča uz salatu. Užina je proteinski šejk – jedna mjerica proteina, šaka malina, banana, mjerica ovsenih pahuljica i merica plazme. Večera – tunjevina sa salatom – objašnjava Barbara Bobak.

– Ne pijem alkohol, ne jedem slatkiše niti junk food, nemam cheat day. Od kafe samo jedna ujutru – iskrena je Barbara, koja je otkrila da otac upravlja njenim finansijama, prenosi Blic.

Autor: A. Nikolić