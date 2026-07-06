UDOVICA POZNATOG PEVAČA (59) U TOPIĆU I HELANKAMA: Diže tegove kao od šale: Podelila snimak treninga i oduševila sve (VIDEO)

Udovica Dina Dvornika, Danijela Dvornik (59) vodi računa o svom izgledu i kondiciji, a sada je podelila snimak iz teretane i oduševila sve. Ona je pokazala kako vešto radi vežbe i mnogima postala motivacija.

Danijela se se snimala u helankama i topiću. Danas je bio dan za ruke, te je pokazala koje je vežbe odabrala. U jednom trenutku je došao red i na tegove, koje je, reklo bi se dizala kao od šale. Inače, ona je nedavno otkrila kako treninzi utiču na nju.

- Ja sam možda predosadna sa prikazivanjem ovog mog vežbanja, ali želim vas motivisati jer motivacije nikad dosta . I mene motivišu druge žene. Želim vam reći ono što mene tera na trening već godinama.

1. Spavam kao beba, spavanje kreće u 23h , budim se u 6h , nema nikakvih tableta koje me uspavljuju .

2. Umor nije od treninga, umor je uglavnom od dnevnih obaveza i posla. Ali to je zdravi umor

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3. 10 minuta nakon treninga zaboravim da sam odradila trening. Napuni me dodatnom energijom i pozitivom . Umor osetim nakon ručka ali to se reši sa sat vremena odmora u trosedu

4. Sebi sam puno draža u svakom pogledu

5. Trening je moja dnevna rutina bas kao i kafa , a rutina je dobra . Kad si starija rutina je nužna

6. Dobro znam svoj kapacitet koji mi je potreban u dnevnim obavezama.

7. Ništa me ne boli , ponekad tokom noći osetim bol u donjem delu karlice, ali to je od spavanja. Već kad ustanem iz kreveta ne osećam ništa. I to mi je bitno. Kad nisam vežbala, a bila sam puno mlađa, ustajala sam iz kreveta kao stara žena .

8. Da još napomenem da me trening razbudi i sve profunkcioniše , sve se razbudi u telu i glavi, sve je nekako lakše i bolje rešavam probleme

9. Osjećaj nakon treninga je moja "droga" .

10. Nema boljeg osećaja od zadovoljstva koje osećam .Zato, ne čekajte , ne odlažite…. Nego krenite, jer nikad nije kasno - napisala je ona.

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Napustila grad i otišla na ostrvo

Podsetimo, Danijela godinama živi na ostrvu, ima svoju baštu, kokoške i maslinjak. Ona je rekla da joj jako prija život van grada.

- Vreme je za počastiti sebe nakon posla. Pa sam sebi smućkala Aperol. Majstori se nisu pojavili tako da mi sledi čekanje jer čekanje je igra sa vremenom, beskonačna. Ali strpljiva sam . Imam li izbora? Momentalno čekam više stvari, zato pijem da umanjim bol čekanja . Bas mi prija… Koke veselo trčkaraju po maslinjaku i uživam ih gledati. Umiruju i vesele. Danas su oborile rekord, 9 jaja me čekalo. Roko se nadvikuje sa drugim komšijinim pevcem. Zasadila sam tikvice, rajčice , cherry rajčice, paprike, salatu, peršun i selen, lubenicu. Još moram fažolete i blitvu. Imaću sve svoje. Nema većeg gušta!I još kad sedneš na sveže ofarbane stolice i gledaš u svojih ruku delo oko sebe - napisala je ona i dodala:

- I osećaš se ponosno i srećno , poput neke ženske verzije Herkulesa, moćno i snažno. Ofarbala sam stolice i sto u roze i ljubičasto jer ponekad moram zaroniti duboko u sebe i izvući potisnutu ženu u sebi. Sakrije se negde, čeka neki bolji trenutak, da oslabi muška energija i vikne iz dubine: "Jesi li nokte sredila, oprala kosu, kad ćeš obući nešto normalno? " Daj ne pitaj! Strpi se još malo!

Autor: M.K.