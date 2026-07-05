NAJLEPŠA TRI DANA I NOĆI MOG ŽIVOTA! Dragana Mićalović ovde pronašla mir: Obišla veliku svetinju i podelila slike (FOTO)

Dragana Mićalović prethodnih dana obišla je velike svetinje, a tim povodom se oglasila na svom Instagramu.

Ona je podelila fotografije ispred manastira i otkrila koliko je uživala na ovom duhovnom putovanju. Ona je posetila Manastir Svetog Vasilija Ostroškog na Briskoj Gori.

- Najlepša tri dana i noći mog života u poslednjih… mnogo! Moje sestrice! Moje radosnice! Moja Briska Gora. Sveti Vasilije ovde šapuće tišinom. A sestrice – ljubavlju koja ne traži ništa, samo radost duše! Čuvaju kamen, čuvaju duše. Na Briskoj Gori – sestrice, blagoslov Gospoda - napisala je Dragana.

"Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala"

Podsetimo, Dragana Mićalović neretko deli trenutke iz svoje svakodnevice sa pratiocima, ali je njena nedavna objava privukla posebnu pažnju zbog snažne poruke koju nosi. U svetu gde se često nameću nerealni standardi lepote, Dragana je odlučila da otvori dušu i progovori o važnosti unutrašnjeg mira i brige o sebi.

Glumica je uputila iskren savet svim ženama, a naročito onim mlađima, podsećajući ih da je zdravlje jedini pravi prioritet.

"Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala proteklih... Pa, ceo život! Devojke, volite svoj organizam i telo! Pogotovo mlade devojke/devojčice. Ništa nije važnije od vašeg zdravlja", napisala je Dragana.

Autor: M.K.