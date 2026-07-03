Svi bruje o razvodu Vlade Vuksanovića, a sad se oglasio i on: Evo sa kim provodi vreme! (FOTO)

Nakon osam godina ljubavi stavili tačku!

Bivši maneken Vlada Vuksanović razvodi se od supruge Dahiane sa kojom ima dvoje dece, a u jeku priče o njegovom privatnom životu on se oglasio na svom Instagramu.

Vuksanović je pokazao sa kim i kako provodi vreme. Podelio je fotografiju iz jednog restorana u Beogradu gde je uživao sa prijateljima.

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke uspomene, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i navodno nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

Autor: A. Nikolić