Jovana Jeremić progovorila o intimnim odnosima: Više od dva puta nedeljno kod žene jača imunitet!

Objave popularne voditeljke na društvenim mrežama privlače veliku pažnju!

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, trenutno uživa u ljubavi sa sportistom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Oni su nedavno bili na odmoru u Italiji, gde su se osamili i uživali, a voditeljkina nova objava o intimnim odnosima privukla je pažnju javnosti.

- Odnos više od dva puta nedeljno kod žene jača imunitet, poboljšava zdravlje srca, smanjuje stres i anksioznost, jača karlično dno i poboljšava san, otkriva istraživanje - piše u objavi koju je podelila Jovana Jeremić.

Inače, Jovana Jeremić je otkrila da je nevinost izgubila sa 23 godine i to na Vidovdan.

- Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje, ja nikada ne lažem na televiziji - rekla je ona i dodala:

- Nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše volela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega - rekla je Jovana.

Jeremićeva je objasnila da su joj se sve velike stvari u životu desile na neki veliki pravoslavni praznik, pa je ne čudi što se na crveno slovo i razvela.- Spontano se desilo da je sudija zakazala ročište na prvi dan Uskršnjeg posta, ali sam te dve stvari povezala jer mi se sve važno u životu dešava na neki praznik. Na Svete Vrače sam završila fakultet, udala sam se na Đurđevdan, rođena sam uoči Svete Petke, nevinost sam izgubila na Vidovdan, a razvela sam se na prvi dan velikog posta - rekla je voditeljka.

Autor: A. Nikolić