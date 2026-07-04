Sloba Vasić se nakon izlaska iz Laze posvetio veri i Bogu: Njegov blizak prijatelj obelodanio detalje, evo šta se dešava sa pevačem!

Kako je izvor blizak pevaču otkrio, Sloba je prošao kroz veoma težak period, ali to nije dugo trajalo jer se okrenuo veri i počeo da obilazi sveta mesta
Pevač Sloba Vasić okrenuo se veri nakon što je krajem maja pušten sa klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" i tako pronašao svoj spas i mir.
Kako je izvor blizak pevaču otkrio, Sloba je prošao kroz veoma težak period, ali to nije dugo trajalo jer se okrenuo veri i počeo da obilazi sveta mesta.
Sve to mu jako prija, a u svemu tome najveća podrška mu je njegova supruga Jelena.Ona je zapravo i "krivac" što je Sloba promenio način života.
Naime, pevačeva supruga već odavno je okrenuta veri i Bogu, pa se nakon svega potrudila da to prenese i na njega. Isto tako, oduvek se trudila da njihova ćerka usvoji pravoslavne navike i da veruje u Boga.
Baš tako je sada, u ovom teškom periodu za njihovu porodicu, odlučila da se posvete isključivo veri i da odlaze zajedno u manastire.
- Lela je uz njega sve vreme i najveća mu je podrška. Ona mu je ustalila sada to da ne sme da gubi veru i da se nada dobrom, pa samim tim se i on jako bolje oseća i brzo se oporavio od svega. Jelena redovno kadi kuću i gleda da ispoštuju sve običaje za praznike, ali i mnogo čita o veri. Sloba je pronašao i svog duhovnika i kod njega redovno odlazi. Njegovi anksiozni napadi i jesu bili jednim delom zbog odsustva vere, ali sada sve ide ka boljem i on vidi koliko mu je sve to pomoglo - rekao je izvor blizak pevaču za Informer.
Autor: A. Nikolić