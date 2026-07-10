Sanja Đorđević šokirala izjavom o mužu fudbaleru, a u braku su decenijama: Udala sam se za njega, iako mi je bio ružan

Pevačica Sanja Đorđević, koja je na muzičkoj sceni prisutna od 1987. godine, već duže od tri decenije uživa u stabilnom braku sa bivšim profesionalnim fudbalerom Petrom Đorđevićem. Iz njihove zajednice rodila se ćerka Ivana.

Međutim, njihova ljubavna priča počela je sasvim neočekivano. Upoznali su se slučajno, preko zajedničke prijateljice, a pevačica je iskreno priznala da joj je budući suprug na prvi pogled bio ružan.

- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega.

Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad.

Ipak, simpatije su se brzo rodile i ona se zaljubila u njega. Sam ulazak u brak desio se na prilično komičan način: nakon što ju je ubedio da prespava kod njega, njegova majka je rano ujutru, pre Sanjinog buđenja, obavestila celu familiju u Sarajevu da se njen sin oženio.

Ova vest je u tom trenutku šokirala i Sanjine roditelje, ali povratka više nije bilo.

Glavna karakteristika njihovog odnosa jeste život na dve adrese i česta razdvojenost. Zbog Sanjinih nastupa i evropskih turneja, kao i Petrovih sportskih angažmana – koji su uključivali česte selidbe, a od 2016. i 2018. godine i rad u Sloveniji na poziciji sportskog direktora – supružnici su navikli na "život u koferima".

Sanja često ističe da je upravo ta distanca tajna njihovog dugog i skladnog braka, jer smatra da konstantan boravak zajedno dovodi do prezasićenja, sitnih svađa i gluposti, te da svakom čoveku prija vreme koje može posvetiti isključivo sebi.

O bračnoj vernosti

Osim specifičnog načina života, javnost je intrigirao i pevačicin stav o bračnoj vernosti. Na direktno pitanje o tome da li dopušta da je muž vara, Sanja je dala nesvakidašnji odgovor. Istakla je da ga pušta da radi šta god želi, vodeći se logikom da je život kratak i prepun stresa, te da čoveku treba dozvoliti da sebi "da oduška" ukoliko mu je to potrebno.

Autor: Nikola Žugić