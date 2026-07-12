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Naša glumica u 48. godini ima zategnuto telo kao praćka, a za doručak jede sladoled: Nema ni gram celulita, u OVOME JE TRIK

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Iva Štrljić u svojoj 48. godini važi za jednu od najzgodnijih domaćih javnih ličnosti, a njena besprekorna figura i zategnuto telo redovno privlače veliku pažnju javnosti.

Iza ovakvog izgleda stoje stroga disciplina i pažljivo biranje hrane, ali i neke sasvim neobične navike koje pratioce na društvenim mrežama ostavljaju bez daha. Iva se nedavno na svom Instagram profilu pohvalila nesvakidašnjim letnjim doručkom koji je iznenadio mnoge:

- Obožavam sladoled, posebno za doručak leti - otkrila je glumica, ukazujući na to da tajna njene linije leži u snažnoj volji i karakteru.

Foto: Instagram.com

- Često me pitaju kako održavam vitku liniju. Obavezno naglasim da pažljivo biram šta ću jesti, kao i da umem da kažem ‘ne’ hrani kojoj je generalno teško odoleti. Za vitku liniju važan je čvrst karakter - objasnila je Iva Štrljić.

"Lagala bih kad bih rekla da je sve genetika"

Mnogi se pitaju da li je za ovakvu formu zaslužna isključivo priroda, ali glumica otvoreno priznaje da iza svega stoji konstantan rad, svakodnevni treninzi, masaže i njena čuvena pešačka rutina:

- Trudom. Lagala bih vas kada bih rekla da je sve to genetika. Bavim se sobom, treniram, pazim kako se hranim, šetam ozbiljne kilometraže dnevno i zovem ih od milja Kaldrma fitnes, volim aparate za telo – posebno venus, obožavam saune i masaže tako da moram da kažem da radim na tome da uvek budem u odličnoj formi. Mislim da je ključ u tome što nisam mrzovoljna i što sve čega se prihvatim radim sa žarom, voljom i radošću - poručila je glumica.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

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